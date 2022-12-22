Рождество по-украински: как приготовить праздничную паляницу с сухофруктами — рецепт от Клопотенко (видео)
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В этой выпечке прекрасно все
Рождество – это семейный праздник. Чтобы приготовить что-нибудь вкусненькое, необязательно придумывать какие-то сложные рецепты и тратить на это свое драгоценное время. Ваши родные будут в восторге, даже если вы приготовите простую вкусную выпечку, например, еврейский праздничный хлеб "халу" или рождественскую паляницу.
Рецептом последнего блюда поделился украинский кулинар Евгений Клопотенко. Поэтому держите классный способ приготовления хлеба с орехами и сухофруктами. В восторге будут все!
Как приготовить рождественскую паляницу
Ингредиенты:
- 500 г муки
- 250 мл кефира
- 2 ст. л. подсолнечного масла (+ 2 ст. л. для смазывания формы)
- 2 ст. л. перебитых сухофруктов с копченой грушей
- 2 яйца
- 100 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 100 г грецких орехов
- 1 лимон (цедра)
- 10 г разрыхлителя
- 3 ст. л. сахарной пудры
- щепотка соли
Приготовление:
- В миску разбейте 2 яйца и добавьте 100 г белого сахара. Перемешайте венчиком до объединения, сильно взбивать не следует.
- Сухофрукты выложите в миску и перебейте погружным блендером.
- Выложите на доску 100 г грецких орехов и порубите ножом, не очень мелко.
- В миску всыпьте 500 г муки, 10 г разрыхлителя и 10 г ванильного сахара. Добавьте измельченные орехи и перемешайте.
- Добавьте 2 ст. л. с горкой перебитых сухофруктов. Влейте 2 ст. л. подсолнечного масла, яичную смесь, 250 мл кефира и всыпьте щепотку соли. Сначала перемешайте ложкой, а затем переложите на подпиленную мукой поверхность и хорошо вымесите руками.
- Сделайте прямоугольник из теста и заверните вдоль и поперек. Положите в прямоугольную форму, смазанную подсолнечным маслом.
- Выпекайте 40-45 мин в духовке при температуре 180 градусов.
- Когда вы достанете праздничный хлеб из духовки, дайте полностью остыть и посыпьте сахарной пудрой, и цедрой одного лимона по желанию.
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