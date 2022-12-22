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Рождество по-украински: как приготовить праздничную паляницу с сухофруктами — рецепт от Клопотенко (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Рождественская паляница – праздничный хлеб Новость обновлена 22 декабря 2022, 12:58
Рождественская паляница – праздничный хлеб. Фото Скриншот

В этой выпечке прекрасно все

Рождество – это семейный праздник. Чтобы приготовить что-нибудь вкусненькое, необязательно придумывать какие-то сложные рецепты и тратить на это свое драгоценное время. Ваши родные будут в восторге, даже если вы приготовите простую вкусную выпечку, например, еврейский праздничный хлеб "халу" или рождественскую паляницу.

Рецептом последнего блюда поделился украинский кулинар Евгений Клопотенко. Поэтому держите классный способ приготовления хлеба с орехами и сухофруктами. В восторге будут все!

Как приготовить рождественскую паляницу

Ингредиенты:

  • 500 г муки
  • 250 мл кефира
  • 2 ст. л. подсолнечного масла (+ 2 ст. л. для смазывания формы)
  • 2 ст. л. перебитых сухофруктов с копченой грушей
  • 2 яйца
  • 100 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 100 г грецких орехов
  • 1 лимон (цедра)
  • 10 г разрыхлителя
  • 3 ст. л. сахарной пудры
  • щепотка соли

Приготовление:

  1. В миску разбейте 2 яйца и добавьте 100 г белого сахара. Перемешайте венчиком до объединения, сильно взбивать не следует.
  2. Сухофрукты выложите в миску и перебейте погружным блендером.
  3. Выложите на доску 100 г грецких орехов и порубите ножом, не очень мелко.
  4. В миску всыпьте 500 г муки, 10 г разрыхлителя и 10 г ванильного сахара. Добавьте измельченные орехи и перемешайте.
  5. Добавьте 2 ст. л. с горкой перебитых сухофруктов. Влейте 2 ст. л. подсолнечного масла, яичную смесь, 250 мл кефира и всыпьте щепотку соли. Сначала перемешайте ложкой, а затем переложите на подпиленную мукой поверхность и хорошо вымесите руками.
  6. Сделайте прямоугольник из теста и заверните вдоль и поперек. Положите в прямоугольную форму, смазанную подсолнечным маслом.
  7. Выпекайте 40-45 мин в духовке при температуре 180 градусов.
  8. Когда вы достанете праздничный хлеб из духовки, дайте полностью остыть и посыпьте сахарной пудрой, и цедрой одного лимона по желанию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно добавить в тесто, чтобы хлеб всегда получался пышным и не крошился. Секретный рецепт канадцев.

Теги:
#Хлеб #Рецепты #Рождество #Евгений Клопотенко