Рождество по-украински: как приготовить праздничную паляницу с сухофруктами — рецепт от Клопотенко (видео)

В этой выпечке прекрасно все

Рождество – это семейный праздник. Чтобы приготовить что-нибудь вкусненькое, необязательно придумывать какие-то сложные рецепты и тратить на это свое драгоценное время. Ваши родные будут в восторге, даже если вы приготовите простую вкусную выпечку, например, еврейский праздничный хлеб "халу" или рождественскую паляницу.

Рецептом последнего блюда поделился украинский кулинар Евгений Клопотенко. Поэтому держите классный способ приготовления хлеба с орехами и сухофруктами. В восторге будут все!

Как приготовить рождественскую паляницу

Ингредиенты:

500 г муки

250 мл кефира

2 ст. л. подсолнечного масла (+ 2 ст. л. для смазывания формы)

2 ст. л. перебитых сухофруктов с копченой грушей

2 яйца

100 г сахара

10 г ванильного сахара

100 г грецких орехов

1 лимон (цедра)

10 г разрыхлителя

3 ст. л. сахарной пудры

щепотка соли

Приготовление:

В миску разбейте 2 яйца и добавьте 100 г белого сахара. Перемешайте венчиком до объединения, сильно взбивать не следует. Сухофрукты выложите в миску и перебейте погружным блендером. Выложите на доску 100 г грецких орехов и порубите ножом, не очень мелко. В миску всыпьте 500 г муки, 10 г разрыхлителя и 10 г ванильного сахара. Добавьте измельченные орехи и перемешайте. Добавьте 2 ст. л. с горкой перебитых сухофруктов. Влейте 2 ст. л. подсолнечного масла, яичную смесь, 250 мл кефира и всыпьте щепотку соли. Сначала перемешайте ложкой, а затем переложите на подпиленную мукой поверхность и хорошо вымесите руками. Сделайте прямоугольник из теста и заверните вдоль и поперек. Положите в прямоугольную форму, смазанную подсолнечным маслом. Выпекайте 40-45 мин в духовке при температуре 180 градусов. Когда вы достанете праздничный хлеб из духовки, дайте полностью остыть и посыпьте сахарной пудрой, и цедрой одного лимона по желанию.

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