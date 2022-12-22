Чем заменить майонез: потрясающий рецепт салата из четырех ингредиентов на Новый год (видео)
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Такой салат украсит любой праздничный стол
На Новый год 2023 можно приготовить не только традиционное "Оливье", "Шубу" или крабовый, а и попробовать кулинарные новинки. Если вы хотите отказаться от майонеза, то есть много хороших альтернатив. Пикантности блюду добавит заправка с коньяком.
Рецепт салат из четырех ингредиентов без майонеза, который идеально подойдет на праздничный стол, публикует фудблогерка Татьяна Шеремет в Instagram. Этот простой и вкусный салат готовится без лишних хлопот и станет чудесной альтернативой привычным новогодним майонезным закускам.
Ингредиенты:
- болгарский перец – 2 шт.
- варено-копченый балык – 200 г
- копченый творог — 150 г
- кольца консервированного ананаса – 6 шт.
- соль и перец по вкусу
Маринад:
- коньяк – 4 ст. л.
- яблочный уксус – 4 ст. л.
- ананасовый сироп – 100 мл
Способ приготовления:
- В сотейнике смешиваем коньяк, яблочный уксус, сироп из ананасов, ставим на огонь и увариваем на половину.
- Все ингредиенты режем кубиком, перекладываем в миску, заправляем прохладным сиропом.
Ранее "Телеграф" делился другими интересными рецептами, которые дополнят ваше новогоднее меню в 2023 году. Попробуйте приготовить необычную закуску "Монастырский дом" или эффектный праздничный салат "Джульетта".