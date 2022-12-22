Чем заменить майонез: потрясающий рецепт салата из четырех ингредиентов на Новый год (видео)

Такой салат украсит любой праздничный стол

На Новый год 2023 можно приготовить не только традиционное "Оливье", "Шубу" или крабовый, а и попробовать кулинарные новинки. Если вы хотите отказаться от майонеза, то есть много хороших альтернатив. Пикантности блюду добавит заправка с коньяком.

Рецепт салат из четырех ингредиентов без майонеза, который идеально подойдет на праздничный стол, публикует фудблогерка Татьяна Шеремет в Instagram. Этот простой и вкусный салат готовится без лишних хлопот и станет чудесной альтернативой привычным новогодним майонезным закускам.

Ингредиенты:

болгарский перец – 2 шт.

варено-копченый балык – 200 г

копченый творог — 150 г

кольца консервированного ананаса – 6 шт.

соль и перец по вкусу

Маринад:

коньяк – 4 ст. л.

яблочный уксус – 4 ст. л.

ананасовый сироп – 100 мл

Способ приготовления:

В сотейнике смешиваем коньяк, яблочный уксус, сироп из ананасов, ставим на огонь и увариваем на половину. Все ингредиенты режем кубиком, перекладываем в миску, заправляем прохладным сиропом.

Ранее "Телеграф" делился другими интересными рецептами, которые дополнят ваше новогоднее меню в 2023 году. Попробуйте приготовить необычную закуску "Монастырский дом" или эффектный праздничный салат "Джульетта".