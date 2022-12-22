Не только морковь: что добавить к квашеной капусте, чтобы она получилась более вкусной
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Квашеная капуста идеально сочетается с яблоком
У каждой семьи есть свой любимый рецепт закваски капусты на зиму. Некоторые добавляют в квашеную капусту мед, а кто-то предпочитает класть минимум специй. Отличный вариант – заквасить капусту с морковью и яблоком.
При приготовлении заготовки важно учитывать пропорции: на 1 кг капусты рассчитывайте 20 г соли, используйте каменную, а не йодированную. Рецепт квашеной капусты с яблоком публикует кулинарный портал "Янусина кухня". Закуска получается вкусной, хрустящей и ароматной.
Ингредиенты:
- 10 кг тонко нашинкованной белокочанной капусты
- 1 кг моркови
- 1 стакан каменной соли
- тмин
- 2-3 яблока
- зерна душистого и черного перца
- лавровый лист
Способ приготовления:
- Капусту очистите от наружных листьев и кочерыжки. Нашинкуйте.
- Морковь почистите и натрите на крупной терке. Добавьте к капусте. Посолите. Добавьте тмин по вкусу.
- Яблока очистите и нарежьте четвертинками без косточек.
- Смешайте все ингредиенты и тщательно перемешайте, чтобы капуста пустила сок.
- На дно банки заложите лавровый лист и черный и душистый перец. Заполните банки капустой, сильно утрамбовывая пестиком. Сверху уложите яблоко и закройте обычными крышками.
- Важный нюанс: в процессе закваски капуста должна быть покрыта соляным рассолом. Следует оставить в банках около 2-3 см свободного пространства сверху, иначе сок, поднимающийся в процессе брожения, может пролиться.
- Храните в холодном месте. Капуста готова к употреблению спустя два месяца.
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