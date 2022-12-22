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Не только морковь: что добавить к квашеной капусте, чтобы она получилась более вкусной

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Квашеная капуста – хит сезона Новость обновлена 22 декабря 2022, 18:05
Квашеная капуста – хит сезона. Фото smakotainfo.com

Квашеная капуста идеально сочетается с яблоком

У каждой семьи есть свой любимый рецепт закваски капусты на зиму. Некоторые добавляют в квашеную капусту мед, а кто-то предпочитает класть минимум специй. Отличный вариант – заквасить капусту с морковью и яблоком.

При приготовлении заготовки важно учитывать пропорции: на 1 кг капусты рассчитывайте 20 г соли, используйте каменную, а не йодированную. Рецепт квашеной капусты с яблоком публикует кулинарный портал "Янусина кухня". Закуска получается вкусной, хрустящей и ароматной.

Ингредиенты:

  • 10 кг тонко нашинкованной белокочанной капусты
  • 1 кг моркови
  • 1 стакан каменной соли
  • тмин
  • 2-3 яблока
  • зерна душистого и черного перца
  • лавровый лист

Способ приготовления:

  1. Капусту очистите от наружных листьев и кочерыжки. Нашинкуйте.
  2. Морковь почистите и натрите на крупной терке. Добавьте к капусте. Посолите. Добавьте тмин по вкусу.
  3. Яблока очистите и нарежьте четвертинками без косточек.
  4. Смешайте все ингредиенты и тщательно перемешайте, чтобы капуста пустила сок.
  5. На дно банки заложите лавровый лист и черный и душистый перец. Заполните банки капустой, сильно утрамбовывая пестиком. Сверху уложите яблоко и закройте обычными крышками.
  6. Важный нюанс: в процессе закваски капуста должна быть покрыта соляным рассолом. Следует оставить в банках около 2-3 см свободного пространства сверху, иначе сок, поднимающийся в процессе брожения, может пролиться.
  7. Храните в холодном месте. Капуста готова к употреблению спустя два месяца.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусной маринованной цветной капусты, которую можно есть уже спустя день после приготовления.

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