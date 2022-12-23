Главное рождественское блюдо: рецепт праздничной кутьи с маком и орехами

Кутья — это хозяйка праздничного стола в Сочельник

В канун Рождества, который отмечается 24 декабря, принято готовить 12 постных блюд, и главным из них является — рождественская кутья. Это блюдо, с которого принято начинать празднование Святого вечера. Отметим, что не стоит бояться готовить это блюдо, ведь для его приготовления не нужно никаких особых навыков, орудий или специфических продуктов. Все ингредиенты либо уже дома, либо продаются в каждом супермаркете.

Кулинарный блогер liza__cooks поделилась на своей странице в Инстаграм поделилась рецептом праздничной кутьи с маком, изюмом и орехами, которую сможет приготовить даже неопытная домохозяйка. По желанию в блюдо можно добавить любимые сухофрукты.

Рождественская кутья: рецепт

Ингредиенты:

1 стакан пшеницы (или риса)

100 гр мака

40 гр. сахара

100 гр. изюма

100 гр. грецких орехов

1-2 ст.л. меда по желанию

Способ приготовления:

Пшеницу промойте, залейте водой и оставьте на 10-12 часов, чтобы она быстрее сварилась. После слейте воду, в которой замачивались пшеница, добавьте 2 стакана "новой" воды и варите на среднем огне 30-40 мин. до готовности (зерна пшеницы должны быть мягкими). Мак промойте кипятком 1 раз, далее залейте еще раз кипятком на 20 мин. После слейте всю воду, добавьте сахар или сахарную пудру и потолките в макитре 5-7 мин., можно также сделать это скалкой или воспользоваться блендером. К пшенице добавьте маковую начинку, замоченный изюм, орешки и мед по вкусу. Если вы любите более редкую кутью, то можно добавить 50 мл. воды.

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