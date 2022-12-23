Как вкусно протушить капусту, которую обязательно нужно подать на Сочельник-2022: простой рецепт
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Из-за Рождественского поста блюда на праздничном столе должны быть постными
Это блюдо постное, и оно отлично подходит для семейного ужина во время Рождественского поста, который по григорианскому календарю завершается Сочельником уже в субботу, 24 декабря.
Тушеная капуста является одним из 12 постных блюд, которые обязательно должны быть в этот вечер на праздничном столе. Как вкусно протушить капусту, рассказала фудблогерша Татьяна Дьордяй в Инстаграме. Смело добавляйте этот рецепт в копилку универсальных блюд. К такой капусте можно добавить грибы, чернослив, фасоль или другие овощи.
Как приготовить тушеную капусту
Ингредиенты:
- 1/2 крупной белокочанной капусты
- 1 шт. лука
- 1 шт. морковь
- 3 зубчика чеснока
- 1,5 ст.л. томатной пасты
- 1/2 ч.л. соли
- 2 лавровый лист
- 1/2 ч.л. молотого перца
- 100 мл растительного масла для жарки
Приготовление:
- Лук мелко нарезать, чеснок натереть на мелкой терке, морковь на большой, капусту тонко шинкуем.
- На растительном масле поджариваем лук до легкой золотистости, добавляем чеснок и морковь, жарим еще 5 мин и добавляем капусту. Тушим под крышкой, иногда помешивая, 20 мин.
- Добавляем соль, перец, томатную пасту и тушим еще 10 минут. Добавляем лавровый лист и выключаем огонь.
- Оставляем под крышкой 5-10 мин. По желанию можно к капусте добавить зелень – укроп или петрушку.
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