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Как вкусно протушить капусту, которую обязательно нужно подать на Сочельник-2022: простой рецепт

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Тушеная капуста – простой рецепт постного блюда Новость обновлена 23 декабря 2022, 14:38
Тушеная капуста – простой рецепт постного блюда

Из-за Рождественского поста блюда на праздничном столе должны быть постными

Это блюдо постное, и оно отлично подходит для семейного ужина во время Рождественского поста, который по григорианскому календарю завершается Сочельником уже в субботу, 24 декабря.

Тушеная капуста является одним из 12 постных блюд, которые обязательно должны быть в этот вечер на праздничном столе. Как вкусно протушить капусту, рассказала фудблогерша Татьяна Дьордяй в Инстаграме. Смело добавляйте этот рецепт в копилку универсальных блюд. К такой капусте можно добавить грибы, чернослив, фасоль или другие овощи.

Как приготовить тушеную капусту

Ингредиенты:

  • 1/2 крупной белокочанной капусты
  • 1 шт. лука
  • 1 шт. морковь
  • 3 зубчика чеснока
  • 1,5 ст.л. томатной пасты
  • 1/2 ч.л. соли
  • 2 лавровый лист
  • 1/2 ч.л. молотого перца
  • 100 мл растительного масла для жарки

Приготовление:

  1. Лук мелко нарезать, чеснок натереть на мелкой терке, морковь на большой, капусту тонко шинкуем.
  2. На растительном масле поджариваем лук до легкой золотистости, добавляем чеснок и морковь, жарим еще 5 мин и добавляем капусту. Тушим под крышкой, иногда помешивая, 20 мин.
  3. Добавляем соль, перец, томатную пасту и тушим еще 10 минут. Добавляем лавровый лист и выключаем огонь.
  4. Оставляем под крышкой 5-10 мин. По желанию можно к капусте добавить зелень – укроп или петрушку.

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#Рецепты #Капуста #Рождественский сочельник