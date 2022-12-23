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Намного вкуснее, чем из супермаркета: самый простой способ вкусно замариновать шампиньоны (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Домашние маринованные грибы
Домашние маринованные грибы. Фото missvickie.com

Без маринованных грибов не обойдётся ни один праздничный стол

В преддверии праздников многие уже начали планировать меню. Некоторые ингредиенты популярных закусок и салатов можно не покупать в супермаркете, а приготовить дома своими руками. Маринованные грибы, сделанные в домашних условиях, получаются даже вкуснее, чем магазинные шампиньоны.

Рецепт маринованных шампиньонов рассказал одесский шеф-повар Сергей Поканевич на своем канале в Youtube. Это постный рецепт, так что такие грибы можно смело употреблять еще до наступления Рождества и окончания поста.

Ингредиенты:

  • Шампиньоны
  • Чеснок
  • Лук
  • Черный перец горошком
  • Соль
  • Сахар
  • Вода
  • Укроп
  • Петрушка
  • Перец чили
  • Уксус
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. На 1,5 л воды добавляем 1 ст. ложку соли, немного черного перца горошком, три лавровых листа, доводим воду до кипения.
  2. Нарезаем тонко одну луковицу и два зубчика чеснока. Мелко нарезаем укроп и петрушку. Вспыпаем одну столовую ложку сахара и перчим. Вливаем 2 ст. ложки 6-процентного уксуса и 1 ст. ложку растительного масла, перемешиваем.
  3. Как только вода закипела, отправляем в кастрюлю шампиньоны (800 г). Закрываем крышкой. Через 20 минут снимаем шампиньоны.
  4. Смешиваем грибы с заправкой из лука, чеснока, зелени. Добавляем жидкость, в которой варили шампиньоны, она должна полностью покрыть грибы.
  5. Остужаем до комнатной температуры и ставим в холодильник минимум на 12 часов. Маринованные грибы хранятся неделю.

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#Рецепт #Грибы #Шампиньоны