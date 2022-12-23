Намного вкуснее, чем из супермаркета: самый простой способ вкусно замариновать шампиньоны (видео)

Без маринованных грибов не обойдётся ни один праздничный стол

В преддверии праздников многие уже начали планировать меню. Некоторые ингредиенты популярных закусок и салатов можно не покупать в супермаркете, а приготовить дома своими руками. Маринованные грибы, сделанные в домашних условиях, получаются даже вкуснее, чем магазинные шампиньоны.

Рецепт маринованных шампиньонов рассказал одесский шеф-повар Сергей Поканевич на своем канале в Youtube. Это постный рецепт, так что такие грибы можно смело употреблять еще до наступления Рождества и окончания поста.

Ингредиенты:

Шампиньоны

Чеснок

Лук

Черный перец горошком

Соль

Сахар

Вода

Укроп

Петрушка

Перец чили

Уксус

Растительное масло

Способ приготовления:

На 1,5 л воды добавляем 1 ст. ложку соли, немного черного перца горошком, три лавровых листа, доводим воду до кипения. Нарезаем тонко одну луковицу и два зубчика чеснока. Мелко нарезаем укроп и петрушку. Вспыпаем одну столовую ложку сахара и перчим. Вливаем 2 ст. ложки 6-процентного уксуса и 1 ст. ложку растительного масла, перемешиваем. Как только вода закипела, отправляем в кастрюлю шампиньоны (800 г). Закрываем крышкой. Через 20 минут снимаем шампиньоны. Смешиваем грибы с заправкой из лука, чеснока, зелени. Добавляем жидкость, в которой варили шампиньоны, она должна полностью покрыть грибы. Остужаем до комнатной температуры и ставим в холодильник минимум на 12 часов. Маринованные грибы хранятся неделю.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как заготовить вкусную икру из опят на зиму.