Вкуснейшая кутья на Рождество: классический рецепт, без которого не обойдётся праздничный стол
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Приготовить классическую кутью очень просто
В преддверии Рождества, которое многие украинцы будут отмечать 25 декабря 2022 года, стоит задуматься о приготовлении ужина к Святому вечеру. Самое главное блюдо – кутья. Ее классический рецепт предполагает, что кутью готовят из пшеницы.
Рецепт кутьи на Рождество публикует фудблог fayna_kitchen в Instagram. По желанию к кутье можно добавлять еще предварительно запаренную курагу, нарезанную кусочками, ягоды клюквы и прочие ингредиенты по вашему вкусу.
Ингредиенты:
- 1 стакан пшеницы (250-300 мл)
- Мед 4-5 ст. л.
- Мак 100 г
- Изюм 100 г
- Грецкие (грецкие) орехи 100 г
Способ приготовления:
- Пшеницу хорошо промыть в прохладной воде. Залить холодной водой и оставить на пару часов. Еще раз промыть, залить водой на 1 часть пшеницы 2 части воды и варить 2-3 часа на маленьком огне под крышкой до готовности. Пшеница готова тогда, когда станет мягкой, большая часть зерен лопнет, показывая свою светлую сердцевину.
- После закипания размешивать содержимое кастрюли рекомендуется только один раз. Делать это постоянно не нужно, чтобы зерна не разварились. Если во время варки пшеницы выкипит вода, можно добавить немного кипятка.
- Мак залить кипятком, оставить на 30 минут. Слить лишнюю жидкость, хорошо растереть. Или смолоть сырой мак на кофемолке и также запарить.
- Орехи подсушить в духовке или на сковороде и измельчить.
- Изюм запарить.
- К сваренной пшенице добавить все перечисленные ингредиенты, аккуратно перемешать и подавать на стол.
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