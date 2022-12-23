Вкуснейшая кутья на Рождество: классический рецепт, без которого не обойдётся праздничный стол

Приготовить классическую кутью очень просто

В преддверии Рождества, которое многие украинцы будут отмечать 25 декабря 2022 года, стоит задуматься о приготовлении ужина к Святому вечеру. Самое главное блюдо – кутья. Ее классический рецепт предполагает, что кутью готовят из пшеницы.

Рецепт кутьи на Рождество публикует фудблог fayna_kitchen в Instagram. По желанию к кутье можно добавлять еще предварительно запаренную курагу, нарезанную кусочками, ягоды клюквы и прочие ингредиенты по вашему вкусу.

Ингредиенты:

1 стакан пшеницы (250-300 мл)

Мед 4-5 ст. л.

Мак 100 г

Изюм 100 г

Грецкие (грецкие) орехи 100 г

Способ приготовления:

Пшеницу хорошо промыть в прохладной воде. Залить холодной водой и оставить на пару часов. Еще раз промыть, залить водой на 1 часть пшеницы 2 части воды и варить 2-3 часа на маленьком огне под крышкой до готовности. Пшеница готова тогда, когда станет мягкой, большая часть зерен лопнет, показывая свою светлую сердцевину. После закипания размешивать содержимое кастрюли рекомендуется только один раз. Делать это постоянно не нужно, чтобы зерна не разварились. Если во время варки пшеницы выкипит вода, можно добавить немного кипятка. Мак залить кипятком, оставить на 30 минут. Слить лишнюю жидкость, хорошо растереть. Или смолоть сырой мак на кофемолке и также запарить. Орехи подсушить в духовке или на сковороде и измельчить. Изюм запарить. К сваренной пшенице добавить все перечисленные ингредиенты, аккуратно перемешать и подавать на стол.

Ранее "Телеграф" писал, что известный повар Евгений Клопотенко рассказал рецепт праздничной паляницы с сухофруктами.