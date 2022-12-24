Просто объеденье! Невероятно вкусные помидоры по-корейски, от которых гости будут в восторге

Готовим самую вкусную и ароматную закуску из помидоров

Подавать такие пряные помидорчики можно как на праздничный стол, так и на повседневный, ведь они отлично дополнят блюда из мяса, птицы или картофеля.

За представленным ниже рецептом помидоры получаются пикантными. Сочетание простых ингредиентов и их вкусов просто изумительное. Как приготовить блюдо, пишут в кулинарном блоге konservacjya в Инстаграме.

Как приготовить помидоры по-корейски

Ингредиенты:

2 кг помидор порезать крупно (пополам)

4 шт. болгарских перца

2 головки чеснока

2 шт. красный жгучий перец

зелень

Для заправки:

100 г уксуса

100 г растительного масла

100 г сахара

2 ст. л. соли

Приготовление:

Перец, чеснок, красный жгучий перец 2 шт., перекрутить на мясорубке. Перемешать. Зелень порезать. Добавить заправку. Укладывать слоями в 3-х литровую банку: помидоры, затем смесь из овощей, зелень. Банку закрыть крышкой и поставить в холодильник в перевернутом виде на горлышко. Это для того, чтобы через 8 часов уже было готово к употреблению. А после можно держать в обычном положении.

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