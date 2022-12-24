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Просто объеденье! Невероятно вкусные помидоры по-корейски, от которых гости будут в восторге

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Помидоры по-корейски Новость обновлена 24 декабря 2022, 14:53
Помидоры по-корейски. Фото povar

Готовим самую вкусную и ароматную закуску из помидоров

Подавать такие пряные помидорчики можно как на праздничный стол, так и на повседневный, ведь они отлично дополнят блюда из мяса, птицы или картофеля.

За представленным ниже рецептом помидоры получаются пикантными. Сочетание простых ингредиентов и их вкусов просто изумительное. Как приготовить блюдо, пишут в кулинарном блоге konservacjya в Инстаграме.

Как приготовить помидоры по-корейски

Ингредиенты:

  • 2 кг помидор порезать крупно (пополам)
  • 4 шт. болгарских перца
  • 2 головки чеснока
  • 2 шт. красный жгучий перец
  • зелень

Для заправки:

  • 100 г уксуса
  • 100 г растительного масла
  • 100 г сахара
  • 2 ст. л. соли

Приготовление:

  1. Перец, чеснок, красный жгучий перец 2 шт., перекрутить на мясорубке.
  2. Перемешать. Зелень порезать. Добавить заправку.
  3. Укладывать слоями в 3-х литровую банку: помидоры, затем смесь из овощей, зелень.
  4. Банку закрыть крышкой и поставить в холодильник в перевернутом виде на горлышко. Это для того, чтобы через 8 часов уже было готово к употреблению. А после можно держать в обычном положении.

Ранее "Телеграф" делился рецептом хреновины из помидоров и хрена. Делать такую острую закуску просто и быстро.

Теги:
#Помидоры #Рецепты #Маринад #Консервация