Просто объеденье! Невероятно вкусные помидоры по-корейски, от которых гости будут в восторге
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Готовим самую вкусную и ароматную закуску из помидоров
Подавать такие пряные помидорчики можно как на праздничный стол, так и на повседневный, ведь они отлично дополнят блюда из мяса, птицы или картофеля.
За представленным ниже рецептом помидоры получаются пикантными. Сочетание простых ингредиентов и их вкусов просто изумительное. Как приготовить блюдо, пишут в кулинарном блоге konservacjya в Инстаграме.
Как приготовить помидоры по-корейски
Ингредиенты:
- 2 кг помидор порезать крупно (пополам)
- 4 шт. болгарских перца
- 2 головки чеснока
- 2 шт. красный жгучий перец
- зелень
Для заправки:
- 100 г уксуса
- 100 г растительного масла
- 100 г сахара
- 2 ст. л. соли
Приготовление:
- Перец, чеснок, красный жгучий перец 2 шт., перекрутить на мясорубке.
- Перемешать. Зелень порезать. Добавить заправку.
- Укладывать слоями в 3-х литровую банку: помидоры, затем смесь из овощей, зелень.
- Банку закрыть крышкой и поставить в холодильник в перевернутом виде на горлышко. Это для того, чтобы через 8 часов уже было готово к употреблению. А после можно держать в обычном положении.
Ранее "Телеграф" делился рецептом хреновины из помидоров и хрена. Делать такую острую закуску просто и быстро.