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Как заквасить капусту, чтобы не стыдно было выставить перед родственниками: простой рецепт

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Квашеная капуста хрустящая и сочная
Квашеная капуста хрустящая и сочная. Фото zaxid.net

Этот рецепт квашеной капусты, наверное, самый простой

Хрустящую квашеную капусту готовят практически в каждой украинской семье. Такая закуска всегда уместна в любой праздник и любят ее у нас во все времена года.

Для приготовления этого вкусного украинского блюда не нужно много времени. По этому рецепту готовится квашеная капуста всего за три дня, пишут в кулинарном блоге rasik_na_kukhni в Инстаграме.

Как приготовить квашеную капусту

Ингредиенты на одну 3-литровую банку:

  • 3 кг капусты
  • 1 небольшая морковь
  • 1 ст. ложка соли

Приготовление:

  1. Шинкуем капусту и перекладываем в большую кастрюлю.
  2. Чистим морковь и натираем на большой терке и добавляем в капусту.
  3. Кладем в капусту соль и тщательно перемешиваем.
  4. Выкладываем капусту в сухую банку и хорошо утрамбовываем.
  5. Накрываем банку с капустой марлей или крышкой. Под банку ставим тарелку, потому что будет бродить и стекать сок, и оставляем в теплом месте на 3 дня.

А еще вы знали, что квашеная капуста входит в список продуктов питания, которыми следует запастись при отсутствии света и газа? Раньше мы рассказывали, как приготовить маринованную капусту с медом.

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#Капуста #Квашеная капуста #Рецепти