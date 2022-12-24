Как заквасить капусту, чтобы не стыдно было выставить перед родственниками: простой рецепт

Этот рецепт квашеной капусты, наверное, самый простой

Хрустящую квашеную капусту готовят практически в каждой украинской семье. Такая закуска всегда уместна в любой праздник и любят ее у нас во все времена года.

Для приготовления этого вкусного украинского блюда не нужно много времени. По этому рецепту готовится квашеная капуста всего за три дня, пишут в кулинарном блоге rasik_na_kukhni в Инстаграме.

Как приготовить квашеную капусту

Ингредиенты на одну 3-литровую банку:

3 кг капусты

1 небольшая морковь

1 ст. ложка соли

Приготовление:

Шинкуем капусту и перекладываем в большую кастрюлю. Чистим морковь и натираем на большой терке и добавляем в капусту. Кладем в капусту соль и тщательно перемешиваем. Выкладываем капусту в сухую банку и хорошо утрамбовываем. Накрываем банку с капустой марлей или крышкой. Под банку ставим тарелку, потому что будет бродить и стекать сок, и оставляем в теплом месте на 3 дня.

А еще вы знали, что квашеная капуста входит в список продуктов питания, которыми следует запастись при отсутствии света и газа? Раньше мы рассказывали, как приготовить маринованную капусту с медом.