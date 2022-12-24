Как заквасить капусту, чтобы не стыдно было выставить перед родственниками: простой рецепт
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Этот рецепт квашеной капусты, наверное, самый простой
Хрустящую квашеную капусту готовят практически в каждой украинской семье. Такая закуска всегда уместна в любой праздник и любят ее у нас во все времена года.
Для приготовления этого вкусного украинского блюда не нужно много времени. По этому рецепту готовится квашеная капуста всего за три дня, пишут в кулинарном блоге rasik_na_kukhni в Инстаграме.
Как приготовить квашеную капусту
Ингредиенты на одну 3-литровую банку:
- 3 кг капусты
- 1 небольшая морковь
- 1 ст. ложка соли
Приготовление:
- Шинкуем капусту и перекладываем в большую кастрюлю.
- Чистим морковь и натираем на большой терке и добавляем в капусту.
- Кладем в капусту соль и тщательно перемешиваем.
- Выкладываем капусту в сухую банку и хорошо утрамбовываем.
- Накрываем банку с капустой марлей или крышкой. Под банку ставим тарелку, потому что будет бродить и стекать сок, и оставляем в теплом месте на 3 дня.
А еще вы знали, что квашеная капуста входит в список продуктов питания, которыми следует запастись при отсутствии света и газа? Раньше мы рассказывали, как приготовить маринованную капусту с медом.