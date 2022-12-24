Как приготовить праздничную версию "Селедки под шубой": невероятно простой рецепт (видео)
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Он просто невероятно вкусен!
Во многих украинских семьях на новогодний стол готовят салат "Шуба", но согласитесь, он уже стал более рутинным салатом. Чтобы его разнообразить, можно заменить сельдь в салате другим ингредиентом или просто приготовить более праздничный вариант.
Рецептом "Семги под шубой" по-новому поделилась фудблогерша Татьяна (_tanyushina_) в Инстаграме. Особенность этого салата в том, что слои не трамбуются ложкой. Майонез наносится тонкой струйкой сеткой. Благодаря этому, салат получается очень нежный и рыхлый.
Как приготовить "Шубу" по-праздничному
Ингредиенты:
- примерно 150 г слабосоленой семги или форели
- 2 картофелины
- 2 моркови
- 2 яйца
- 2 плавленых сырка
- 3 свеклы
- Пол пучка зеленого лука
- Майонез
- По желанию, ~20-30 г красной икры
Приготовление:
- Овощи и яйца отварить в кожуре. Остудить, почистить.
- Рыбу и лук нарезать небольшими кусочками. Остальные ингредиенты натереть через крупную терку.
- На дно тарелки выложить картошку.
- Далее:
- Майонез
- Рыба
- Лук
- Майонез
- Яйца
- Майонез
- Сыр (лучше натирать сразу на тарелку)
- Майонез
- Морковь
- Майонез
- Свекла
- Майонез
По желанию, салат украсить красной икрой. Перед подачей дать постоять в холодильнике несколько часов.
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