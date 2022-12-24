Как приготовить праздничную версию "Селедки под шубой": невероятно простой рецепт (видео)

Он просто невероятно вкусен!

Во многих украинских семьях на новогодний стол готовят салат "Шуба", но согласитесь, он уже стал более рутинным салатом. Чтобы его разнообразить, можно заменить сельдь в салате другим ингредиентом или просто приготовить более праздничный вариант.

Рецептом "Семги под шубой" по-новому поделилась фудблогерша Татьяна (_tanyushina_) в Инстаграме. Особенность этого салата в том, что слои не трамбуются ложкой. Майонез наносится тонкой струйкой сеткой. Благодаря этому, салат получается очень нежный и рыхлый.

Как приготовить "Шубу" по-праздничному

Ингредиенты:

примерно 150 г слабосоленой семги или форели

2 картофелины

2 моркови

2 яйца

2 плавленых сырка

3 свеклы

Пол пучка зеленого лука

Майонез

По желанию, ~20-30 г красной икры

Приготовление:

Овощи и яйца отварить в кожуре. Остудить, почистить. Рыбу и лук нарезать небольшими кусочками. Остальные ингредиенты натереть через крупную терку. На дно тарелки выложить картошку. Далее:

Майонез

Рыба

Лук

Майонез

Яйца

Майонез

Сыр (лучше натирать сразу на тарелку)

Майонез

Морковь

Майонез

Свекла

Майонез

По желанию, салат украсить красной икрой. Перед подачей дать постоять в холодильнике несколько часов.

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