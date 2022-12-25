Всего 20 минут и "ресторанный" салат готов: рецепт вкуснейшего блюда с черносливом

Сочетание куриного мяса, чернослива и кисленьких огурцов никого не оставит равнодушным.

Новый год все ближе, и поэтому вопрос "что приготовить на праздничный стол" становится все актуальней и актуальней. Если вам надоели "стандартные" салаты типа "Шубы" или "Оливье", то берите на вооружение рецепты необычных, но простых в приготовлении салатов.

Если вы хотите удивить гостей необычным салатом, и при этом не слишком долго возиться на кухне, то этот салат вам очень понравится. Простое, но при этом изысканное блюдо затмит даже ресторанную еду, пишет портал "Вкусно+".

Ингредиенты:

куриное бедро, 150 г;

репчатый лук, 100 г;

шампиньоны, 100 г;

маринованные огурцы, 100 г;

чернослив без косточки, 70 г;

твердый сыр, 100 г;

майонез, 120 г;

соль;

перец;

зелень.

Способ приготовления:

Нарежьте мясо, лук, шампиньоны — дольками. Обжарьте на растительном масле. Маринованные огурцы покрошите ломтиками, а чернослив — кубиками. Сыр натрите. Перемешайте все ингредиенты, посолите и поперчите по вкусу. Выложите в салатник, оформите зеленью.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт свекловичного салата "цацики" — классику греческой кухни.