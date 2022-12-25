Укр

Всего 20 минут и "ресторанный" салат готов: рецепт вкуснейшего блюда с черносливом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Что приготовить на Новый год Новость обновлена 25 декабря 2022, 12:02
Что приготовить на Новый год. Фото infoeda

Сочетание куриного мяса, чернослива и кисленьких огурцов никого не оставит равнодушным.

Новый год все ближе, и поэтому вопрос "что приготовить на праздничный стол" становится все актуальней и актуальней. Если вам надоели "стандартные" салаты типа "Шубы" или "Оливье", то берите на вооружение рецепты необычных, но простых в приготовлении салатов.

Если вы хотите удивить гостей необычным салатом, и при этом не слишком долго возиться на кухне, то этот салат вам очень понравится. Простое, но при этом изысканное блюдо затмит даже ресторанную еду, пишет портал "Вкусно+".

Ингредиенты:

  • куриное бедро, 150 г;
  • репчатый лук, 100 г;
  • шампиньоны, 100 г;
  • маринованные огурцы, 100 г;
  • чернослив без косточки, 70 г;
  • твердый сыр, 100 г;
  • майонез, 120 г;
  • соль;
  • перец;
  • зелень.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте мясо, лук, шампиньоны — дольками. Обжарьте на растительном масле.
  2. Маринованные огурцы покрошите ломтиками, а чернослив — кубиками. Сыр натрите.
  3. Перемешайте все ингредиенты, посолите и поперчите по вкусу.
  4. Выложите в салатник, оформите зеленью.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт свекловичного салата "цацики" — классику греческой кухни.

Теги:
#Рецепт #Салат #Новый год