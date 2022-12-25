Всего 20 минут и "ресторанный" салат готов: рецепт вкуснейшего блюда с черносливом
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Сочетание куриного мяса, чернослива и кисленьких огурцов никого не оставит равнодушным.
Новый год все ближе, и поэтому вопрос "что приготовить на праздничный стол" становится все актуальней и актуальней. Если вам надоели "стандартные" салаты типа "Шубы" или "Оливье", то берите на вооружение рецепты необычных, но простых в приготовлении салатов.
Если вы хотите удивить гостей необычным салатом, и при этом не слишком долго возиться на кухне, то этот салат вам очень понравится. Простое, но при этом изысканное блюдо затмит даже ресторанную еду, пишет портал "Вкусно+".
Ингредиенты:
- куриное бедро, 150 г;
- репчатый лук, 100 г;
- шампиньоны, 100 г;
- маринованные огурцы, 100 г;
- чернослив без косточки, 70 г;
- твердый сыр, 100 г;
- майонез, 120 г;
- соль;
- перец;
- зелень.
Способ приготовления:
- Нарежьте мясо, лук, шампиньоны — дольками. Обжарьте на растительном масле.
- Маринованные огурцы покрошите ломтиками, а чернослив — кубиками. Сыр натрите.
- Перемешайте все ингредиенты, посолите и поперчите по вкусу.
- Выложите в салатник, оформите зеленью.
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