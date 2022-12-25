Как замариновать капусту так, чтобы съедалась в считанные минуты: рецепт вкусного салата

Настоящая "выручалочка" в холодное время года

Вкусный закусочный салат из капусты, перца и моркови зимой станет отличным дополнением ко многим блюдам!

Баночка такой заготовки съедается за ужином в считанные минуты, пишут в кулинарном блоге rasik_na_kukhni в Инстаграме. Простой состав ингредиентов, но получается очень вкусно.

Как приготовить салат из капусты, моркови и перца

Ингредиенты:

Капуста – 5 кг

Лук репчатый — 1 кг

Морковь – 1 кг

Перец — 1 кг

Соль – 4 ст. л.

Сахар – 340 г

Масло растительное — 150 г

Уксус 9% – 150 г

Приготовление:

Нарезать лук полукольцами. Перец – соломкой. Морковь натереть. Нашинковать капусту. Перемешать салат и оставить на 4 часа. После этого поставить емкость с салатом на маленький огонь. Проварить салат, помешивая, 30 минут. Выложить салат вместе с жидкостью в простерилизованную баночку и сразу же закатать. Банку перевернуть, укутать теплым одеялом и оставить до полного охлаждения. Хранить заготовку следует в темном прохладном месте.

А еще вы знали, что квашеная капуста входит в список продуктов питания, которыми следует запастись при отсутствии света и газа? Раньше мы рассказывали, как приготовить маринованную капусту с медом.