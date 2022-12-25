Как замариновать капусту так, чтобы съедалась в считанные минуты: рецепт вкусного салата
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Настоящая "выручалочка" в холодное время года
Вкусный закусочный салат из капусты, перца и моркови зимой станет отличным дополнением ко многим блюдам!
Баночка такой заготовки съедается за ужином в считанные минуты, пишут в кулинарном блоге rasik_na_kukhni в Инстаграме. Простой состав ингредиентов, но получается очень вкусно.
Как приготовить салат из капусты, моркови и перца
Ингредиенты:
- Капуста – 5 кг
- Лук репчатый — 1 кг
- Морковь – 1 кг
- Перец — 1 кг
- Соль – 4 ст. л.
- Сахар – 340 г
- Масло растительное — 150 г
- Уксус 9% – 150 г
Приготовление:
- Нарезать лук полукольцами.
- Перец – соломкой.
- Морковь натереть.
- Нашинковать капусту.
- Перемешать салат и оставить на 4 часа.
- После этого поставить емкость с салатом на маленький огонь. Проварить салат, помешивая, 30 минут.
- Выложить салат вместе с жидкостью в простерилизованную баночку и сразу же закатать.
- Банку перевернуть, укутать теплым одеялом и оставить до полного охлаждения. Хранить заготовку следует в темном прохладном месте.
А еще вы знали, что квашеная капуста входит в список продуктов питания, которыми следует запастись при отсутствии света и газа? Раньше мы рассказывали, как приготовить маринованную капусту с медом.