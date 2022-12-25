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Как замариновать капусту так, чтобы съедалась в считанные минуты: рецепт вкусного салата

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Салат из капусты на зиму – простой рецепт
Салат из капусты на зиму – простой рецепт. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Настоящая "выручалочка" в холодное время года

Вкусный закусочный салат из капусты, перца и моркови зимой станет отличным дополнением ко многим блюдам!

Баночка такой заготовки съедается за ужином в считанные минуты, пишут в кулинарном блоге rasik_na_kukhni в Инстаграме. Простой состав ингредиентов, но получается очень вкусно.

Как приготовить салат из капусты, моркови и перца

Ингредиенты:

  • Капуста – 5 кг
  • Лук репчатый — 1 кг
  • Морковь – 1 кг
  • Перец — 1 кг
  • Соль – 4 ст. л.
  • Сахар – 340 г
  • Масло растительное — 150 г
  • Уксус 9% – 150 г

Приготовление:

  1. Нарезать лук полукольцами.
  2. Перец – соломкой.
  3. Морковь натереть.
  4. Нашинковать капусту.
  5. Перемешать салат и оставить на 4 часа.
  6. После этого поставить емкость с салатом на маленький огонь. Проварить салат, помешивая, 30 минут.
  7. Выложить салат вместе с жидкостью в простерилизованную баночку и сразу же закатать.
  8. Банку перевернуть, укутать теплым одеялом и оставить до полного охлаждения. Хранить заготовку следует в темном прохладном месте.

А еще вы знали, что квашеная капуста входит в список продуктов питания, которыми следует запастись при отсутствии света и газа? Раньше мы рассказывали, как приготовить маринованную капусту с медом.

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#Рецепты #Капуста #Салаты #Консервация