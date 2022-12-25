Отличный рецепт салата на Новый год 2023: благодаря неожиданному ингредиенту вкус получается очень насыщенным
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Такое блюдо станет украшением любого новогоднего меню
Ни один праздничный ужин в Новый год не обойдется без салатов, как традиционных, а-ля "Селедка под шубой", так и кулинарных новинок. Решающую роль для вкуса блюда играет ключевой ингредиент. Однако это может быть не стандартное мясное или рыбное филе, а и шпроты.
Рецепт салата со шпротами на Новый год публикует фублог cook_with_me_at_home в Instagram. В нем идеально сочетаются восемь слоев продуктов, благодаря чему салат выглядит аппетитно в разрезе. Такое блюдо готовится достаточно быстро и просто.
Ингредиенты:
- картофель средний – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- маринованный огурец большой – 1 шт.
- плавленый сырок – 1 шт.
- шпроты – 1/2 б.
- майонез – 3 ст.л.
- зеленый лук — горсть
- специи: соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Картошку, морковь, яйца отварить до готовности. Охладить, почистить. Яйца разделить на желтки и белки. Зеленый лук мелко порезать. Шпроты размять вилкой. Остальные составляющие отдельно натереть на среднюю терку. Натертый огурец отжать от излишней жидкости. Майонез выложить в одноразовый кондитерский мешочек и вырезать в нем маленькое отверстие.
- Посредине тарелки кладем форму, делаем на дне легкую сеточку из майонеза и начинаем выкладывать салат слоями, каждый перемащивая легкой сеточкой из майонеза и очень слегка утрамбовывая каждый слой в такой последовательности: картофель-зеленый лук-шпроты-морковь-огурец-плавленый сырок- белок. Верхний слой майонезом не смазывать. Все слои, кроме шпротного и огуречного, слегка посыпать специями.
- Дать настояться в холодильнике, снять аккуратную форму.
Ранее "Телеграф" делился рецептом чудесного праздничного салата без майонеза. А также мы писали, как приготовить необычную закуску с крабовыми палочками на Новый год.