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Отличный рецепт салата на Новый год 2023: благодаря неожиданному ингредиенту вкус получается очень насыщенным

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Вкусный праздничный салат
Вкусный праздничный салат. Фото instagram.com/cook_with_me_at_home

Такое блюдо станет украшением любого новогоднего меню

Ни один праздничный ужин в Новый год не обойдется без салатов, как традиционных, а-ля "Селедка под шубой", так и кулинарных новинок. Решающую роль для вкуса блюда играет ключевой ингредиент. Однако это может быть не стандартное мясное или рыбное филе, а и шпроты.

Рецепт салата со шпротами на Новый год публикует фублог cook_with_me_at_home в Instagram. В нем идеально сочетаются восемь слоев продуктов, благодаря чему салат выглядит аппетитно в разрезе. Такое блюдо готовится достаточно быстро и просто.

Ингредиенты:

  • картофель средний – 2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • маринованный огурец большой – 1 шт.
  • плавленый сырок – 1 шт.
  • шпроты – 1/2 б.
  • майонез – 3 ст.л.
  • зеленый лук — горсть
  • специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Картошку, морковь, яйца отварить до готовности. Охладить, почистить. Яйца разделить на желтки и белки. Зеленый лук мелко порезать. Шпроты размять вилкой. Остальные составляющие отдельно натереть на среднюю терку. Натертый огурец отжать от излишней жидкости. Майонез выложить в одноразовый кондитерский мешочек и вырезать в нем маленькое отверстие.
  2. Посредине тарелки кладем форму, делаем на дне легкую сеточку из майонеза и начинаем выкладывать салат слоями, каждый перемащивая легкой сеточкой из майонеза и очень слегка утрамбовывая каждый слой в такой последовательности: картофель-зеленый лук-шпроты-морковь-огурец-плавленый сырок- белок. Верхний слой майонезом не смазывать. Все слои, кроме шпротного и огуречного, слегка посыпать специями.
  3. Дать настояться в холодильнике, снять аккуратную форму.

Ранее "Телеграф" делился рецептом чудесного праздничного салата без майонеза. А также мы писали, как приготовить необычную закуску с крабовыми палочками на Новый год.

Теги:
#Рецепт #Салат #Новый год