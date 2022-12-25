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Такой лосось можно подать на праздничный стол: простой способ засолки красной рыбы (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Маринованная красная рыба дополнит любую закуску Новость обновлена 25 декабря 2022, 23:07
Маринованная красная рыба дополнит любую закуску. Фото pinterest.com

Вкусно засолить лосось можно в домашних условиях

В новогоднем меню обычно присутствуют закуски из красной рыбы. Многие привыкли покупать ее в супермаркете, однако замариновать тот же лосось можно быстро и просто своими руками дома. При этом не стоит забивать вкус рыбы лишними специями.

Рецепт засолки лосося рассказывает кулинарный канал "Смаколик.юа" в Youtube. Замаринованная таким образом рыба подойдет отлично для закусок, салатов, бутербродов и даже суши. Бонус рецепта в том, что понадобится минимум продуктов.

Ингредиенты:

  • 0,5 кг красной рыбы
  • 1 ст. л. соли
  • 1 ч. л. сахара

Способ приготовления:

  1. Вытягиваем все кости из рыбы. Моем рыбу под проточной холодной водой и обсушиваем бумажным полотенцем со всех сторон.
  2. Всыпаем в емкость соль и сахар. Перемешиваем до однородности.
  3. Смесью натираем красную рыбу. Движения не должны быть слишком грубыми, чтобы не повредить филе.
  4. Посыпаем небольшим количеством смеси соли и сахара емкость, в которой будет мариноваться рыба. Выкладываем кусок филе кожицей вверх.
  5. Накрыть крышкой и отправить в холодильник на 2-4 дня.
  6. Перед употреблением слейте рассол, который образовался в процессе засолки. При длительном хранении полейте рыбу маслом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не менее вкусно можно замариновать красную рыбу, если добавить к ней один необычный ингредиент.

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#Рецепт #Рыба