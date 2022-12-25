Такой лосось можно подать на праздничный стол: простой способ засолки красной рыбы (видео)

Вкусно засолить лосось можно в домашних условиях

В новогоднем меню обычно присутствуют закуски из красной рыбы. Многие привыкли покупать ее в супермаркете, однако замариновать тот же лосось можно быстро и просто своими руками дома. При этом не стоит забивать вкус рыбы лишними специями.

Рецепт засолки лосося рассказывает кулинарный канал "Смаколик.юа" в Youtube. Замаринованная таким образом рыба подойдет отлично для закусок, салатов, бутербродов и даже суши. Бонус рецепта в том, что понадобится минимум продуктов.

Ингредиенты:

0,5 кг красной рыбы

1 ст. л. соли

1 ч. л. сахара

Способ приготовления:

Вытягиваем все кости из рыбы. Моем рыбу под проточной холодной водой и обсушиваем бумажным полотенцем со всех сторон. Всыпаем в емкость соль и сахар. Перемешиваем до однородности. Смесью натираем красную рыбу. Движения не должны быть слишком грубыми, чтобы не повредить филе. Посыпаем небольшим количеством смеси соли и сахара емкость, в которой будет мариноваться рыба. Выкладываем кусок филе кожицей вверх. Накрыть крышкой и отправить в холодильник на 2-4 дня. Перед употреблением слейте рассол, который образовался в процессе засолки. При длительном хранении полейте рыбу маслом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не менее вкусно можно замариновать красную рыбу, если добавить к ней один необычный ингредиент.