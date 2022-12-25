Такой лосось можно подать на праздничный стол: простой способ засолки красной рыбы (видео)
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Вкусно засолить лосось можно в домашних условиях
В новогоднем меню обычно присутствуют закуски из красной рыбы. Многие привыкли покупать ее в супермаркете, однако замариновать тот же лосось можно быстро и просто своими руками дома. При этом не стоит забивать вкус рыбы лишними специями.
Рецепт засолки лосося рассказывает кулинарный канал "Смаколик.юа" в Youtube. Замаринованная таким образом рыба подойдет отлично для закусок, салатов, бутербродов и даже суши. Бонус рецепта в том, что понадобится минимум продуктов.
Ингредиенты:
- 0,5 кг красной рыбы
- 1 ст. л. соли
- 1 ч. л. сахара
Способ приготовления:
- Вытягиваем все кости из рыбы. Моем рыбу под проточной холодной водой и обсушиваем бумажным полотенцем со всех сторон.
- Всыпаем в емкость соль и сахар. Перемешиваем до однородности.
- Смесью натираем красную рыбу. Движения не должны быть слишком грубыми, чтобы не повредить филе.
- Посыпаем небольшим количеством смеси соли и сахара емкость, в которой будет мариноваться рыба. Выкладываем кусок филе кожицей вверх.
- Накрыть крышкой и отправить в холодильник на 2-4 дня.
- Перед употреблением слейте рассол, который образовался в процессе засолки. При длительном хранении полейте рыбу маслом.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что не менее вкусно можно замариновать красную рыбу, если добавить к ней один необычный ингредиент.