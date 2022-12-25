Эффектная закуска на Новый год всего из четырех ингредиентов: простой рецепт (видео)

С лавашем можно сделать много аппетитных блюд для праздничного стола

На Новый год 2023 обязательно попробуйте приготовить несколько новых закусок. Это могут быть как тарталетки со всевозможными ингредиентами, так и блюда с лавашем. Однако необязательно скручивать лаваш с начинкой в рулет, есть другой более интересный вариант.

Рецепт эффектной закуски, которая украсит любой праздничный стол, публикует фудблогерка Татьяна Шеремет в Instagram. Блюдо выглядит очень необычно и аппетитно, поэтому скорее всего гости сметут его со стола первым. Для приготовления новогодней закуски вам понадобится всего четыре ингредиента и немного ловкости рук.

Закуска "Розы" из лаваша на Новый год

Ингредиенты:

лаваш

крем-сыр

колбаса

листья шпината

Способ приготовления:

Лаваш режем на полоски, а тонко нарезанную колбаску разрезаем пополам. Полоски лаваша смазываем кремом-сыром, сверху кладем половинки колбасы, а на конец полоски кладем листики шпината. Заворачиваем до конца, при необходимости закрепляем шпажкой.

Ранее "Телеграф" делился и другими удачными рецептами блюд на Новый год 2023. Попробуйте подать гостям ароматную и необычную закуску "Монастырский дом" с крабовыми палочками или же приготовьте сытные мини-бургеры из слоеного теста.