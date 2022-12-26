Рецепт бюджетной и нескучной праздничной закуски за пять минут (видео)
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Гостям очень понравится в новогоднюю ночь
Новый год уже не за горами, и потому, если вы до сих пор не знаете, что приготовить к празднику, чтобы удивить своих гостей, мы поспешим вам на помощь! Рассказываем о вкусной, аппетитной закуске, которую можно приготовить лишь с минимумом доступных ингредиентов.
В сегодняшнем меню – закусочные бутерброды с сельдью и свеклой. Рецептом нескучного блюда поделилась украинская фудблогерша Татьяна (_tanyushina_) в Инстаграме.
Способ приготовления:
Любой темный хлеб (можно гречишный багет) нарезать, подсушить. Свеклу натереть на мелкой терке, добавить чеснок и майонез по вкусу. Сверху положить кусочек сельди и покрошить закуски зеленым луком.
Ранее рецептом подобной и простой в приготовлении закуски с рыбной намазкой поделился украинский повар Анатолий Добровольский.