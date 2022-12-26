Что приготовить вместо надоевших котлет: рецепт самого сочного мясного блюда с сыром (видео)
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Такие рубленые котлетки можно пробовать как теплыми, так и холодными
Все мы очень привыкли к традиционному рецепту котлет, но иногда хочется разнообразить свой рацион или праздничное меню, и добавить к нему что-нибудь особенное. Мы подскажем универсальный и простой способ приготовления рубленых куриных котлет.
Рецептом сочного блюда поделилась украинский кулинар Лиза Глинская. Куриные рубленые котлетки можно приготовить заранее и пробовать даже в холодном виде.
Как приготовить куриные котлеты
Ингредиенты:
- 600 г куриного филе
- 100 г твердого сыра
- 100 г сметаны, жирностью 10% (0,5 стакана)
- 50 г яйца (1 шт.)
- Соль (по вкусу)
- Подсолнечное масло (для жарки)
Приготовление:
- Нарезаем куриное филе на мелкие кусочки. Делаем фарш.
- Натираем твердый сыр на мелкой терке.
- Добавляем творог в филе, добавляем яйцо, сметану, добавляем соль по вкусу.
- Обжариваем на разогретой сковороде с добавлением подсолнечного масла.
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