Что приготовить вместо надоевших котлет: рецепт самого сочного мясного блюда с сыром (видео)

Такие рубленые котлетки можно пробовать как теплыми, так и холодными

Все мы очень привыкли к традиционному рецепту котлет, но иногда хочется разнообразить свой рацион или праздничное меню, и добавить к нему что-нибудь особенное. Мы подскажем универсальный и простой способ приготовления рубленых куриных котлет.

Рецептом сочного блюда поделилась украинский кулинар Лиза Глинская. Куриные рубленые котлетки можно приготовить заранее и пробовать даже в холодном виде.

Как приготовить куриные котлеты

Ингредиенты:

600 г куриного филе

100 г твердого сыра

100 г сметаны, жирностью 10% (0,5 стакана)

50 г яйца (1 шт.)

Соль (по вкусу)

Подсолнечное масло (для жарки)

Приготовление:

Нарезаем куриное филе на мелкие кусочки. Делаем фарш. Натираем твердый сыр на мелкой терке. Добавляем творог в филе, добавляем яйцо, сметану, добавляем соль по вкусу. Обжариваем на разогретой сковороде с добавлением подсолнечного масла.

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