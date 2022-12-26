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Что приготовить вместо надоевших котлет: рецепт самого сочного мясного блюда с сыром (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Рубленые котлеты с твердым сыром – простой рецепт
Рубленые котлеты с твердым сыром – простой рецепт. Фото smachnonews.24tv.ua

Такие рубленые котлетки можно пробовать как теплыми, так и холодными

Все мы очень привыкли к традиционному рецепту котлет, но иногда хочется разнообразить свой рацион или праздничное меню, и добавить к нему что-нибудь особенное. Мы подскажем универсальный и простой способ приготовления рубленых куриных котлет.

Рецептом сочного блюда поделилась украинский кулинар Лиза Глинская. Куриные рубленые котлетки можно приготовить заранее и пробовать даже в холодном виде.

Как приготовить куриные котлеты

Ингредиенты:

  • 600 г куриного филе
  • 100 г твердого сыра
  • 100 г сметаны, жирностью 10% (0,5 стакана)
  • 50 г яйца (1 шт.)
  • Соль (по вкусу)
  • Подсолнечное масло (для жарки)

Приготовление:

  1. Нарезаем куриное филе на мелкие кусочки. Делаем фарш.
  2. Натираем твердый сыр на мелкой терке.
  3. Добавляем творог в филе, добавляем яйцо, сметану, добавляем соль по вкусу.
  4. Обжариваем на разогретой сковороде с добавлением подсолнечного масла.

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить котлеты по-молдавски — сочные и ароматные колбаски без оболочки. Они отличаются от обычных котлет составом фарша и процессом приготовления.

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