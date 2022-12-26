Чудесная альтернатива "Шубе": простой, но потрясающе вкусный салат на праздничный стол (видео)

Такое блюдо украсит любой праздничный стол

Если вам уже надоела "Шуба под сельдью", то попробуйте приготовить на Новый год 2023 вкусную альтернативу – салат с печенью трески. Он состоит из семи слоев и получается очень насыщенным. Украшение из зеленого лука и орехов придадут приятное послевкусие.

Рецепт праздничного салата с печенью трески публикует фудблогерка Татьяна Шеремет в Instagram. Блюдо готовится невероятно просто, но станет главной звездой вашего ужина на Новый год 2023.

Ингредиенты:

картофель вареный — 2-3 шт.

печень трески – 1 б.

морковь – 1 шт.

плавленый сыр – 2-3 п.

яблоко кисло-сладкое – 1 шт.

яйца – 3 шт.

лук зеленый – 30 г

грецкие орехи – 30 г

сок лимона – 1ст. л.

майонез – 150 г

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1-й слой: вареный картофель трем на большой терке, слегка разравниваем, не прижимая, салат должен быть невесомым, солим, перчим, делаем сеточку из майонеза.

2-й слой: печень трески разминаем вилкой, выкладываем на картофель.

3-й слой: измельченный зеленый лук.

4-й слой: отварные яйца, натертые на большой терке, сеточка из майонеза.

5-й слой: натертые яблоки на большой терке, сбрызнутые лимонным соком.

6-й слой: плавленый сыр натертый на большой терке, сеточка из майонеза.

7-й слой: отварная морковь, натертая на большой терке.

Салат украшаем измельченными грецкими орехами и зеленым луком.

Ранее "Телеграф" делился рецептом праздничного салата "Зимний сон краба" и бюджетной закуски за 5 минут.