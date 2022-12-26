Чудесная альтернатива "Шубе": простой, но потрясающе вкусный салат на праздничный стол (видео)
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Такое блюдо украсит любой праздничный стол
Если вам уже надоела "Шуба под сельдью", то попробуйте приготовить на Новый год 2023 вкусную альтернативу – салат с печенью трески. Он состоит из семи слоев и получается очень насыщенным. Украшение из зеленого лука и орехов придадут приятное послевкусие.
Рецепт праздничного салата с печенью трески публикует фудблогерка Татьяна Шеремет в Instagram. Блюдо готовится невероятно просто, но станет главной звездой вашего ужина на Новый год 2023.
Ингредиенты:
- картофель вареный — 2-3 шт.
- печень трески – 1 б.
- морковь – 1 шт.
- плавленый сыр – 2-3 п.
- яблоко кисло-сладкое – 1 шт.
- яйца – 3 шт.
- лук зеленый – 30 г
- грецкие орехи – 30 г
- сок лимона – 1ст. л.
- майонез – 150 г
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
- 1-й слой: вареный картофель трем на большой терке, слегка разравниваем, не прижимая, салат должен быть невесомым, солим, перчим, делаем сеточку из майонеза.
- 2-й слой: печень трески разминаем вилкой, выкладываем на картофель.
- 3-й слой: измельченный зеленый лук.
- 4-й слой: отварные яйца, натертые на большой терке, сеточка из майонеза.
- 5-й слой: натертые яблоки на большой терке, сбрызнутые лимонным соком.
- 6-й слой: плавленый сыр натертый на большой терке, сеточка из майонеза.
- 7-й слой: отварная морковь, натертая на большой терке.
- Салат украшаем измельченными грецкими орехами и зеленым луком.
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