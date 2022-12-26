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Чудесная альтернатива "Шубе": простой, но потрясающе вкусный салат на праздничный стол (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Очень вкусный новогодний салат Новость обновлена 26 декабря 2022, 23:05
Очень вкусный новогодний салат. Фото kartinkin.net

Такое блюдо украсит любой праздничный стол

Если вам уже надоела "Шуба под сельдью", то попробуйте приготовить на Новый год 2023 вкусную альтернативу – салат с печенью трески. Он состоит из семи слоев и получается очень насыщенным. Украшение из зеленого лука и орехов придадут приятное послевкусие.

Рецепт праздничного салата с печенью трески публикует фудблогерка Татьяна Шеремет в Instagram. Блюдо готовится невероятно просто, но станет главной звездой вашего ужина на Новый год 2023.

Ингредиенты:

  • картофель вареный — 2-3 шт.
  • печень трески – 1 б.
  • морковь – 1 шт.
  • плавленый сыр – 2-3 п.
  • яблоко кисло-сладкое – 1 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • лук зеленый – 30 г
  • грецкие орехи – 30 г
  • сок лимона – 1ст. л.
  • майонез – 150 г
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

  • 1-й слой: вареный картофель трем на большой терке, слегка разравниваем, не прижимая, салат должен быть невесомым, солим, перчим, делаем сеточку из майонеза.
  • 2-й слой: печень трески разминаем вилкой, выкладываем на картофель.
  • 3-й слой: измельченный зеленый лук.
  • 4-й слой: отварные яйца, натертые на большой терке, сеточка из майонеза.
  • 5-й слой: натертые яблоки на большой терке, сбрызнутые лимонным соком.
  • 6-й слой: плавленый сыр натертый на большой терке, сеточка из майонеза.
  • 7-й слой: отварная морковь, натертая на большой терке.
  • Салат украшаем измельченными грецкими орехами и зеленым луком.

Ранее "Телеграф" делился рецептом праздничного салата "Зимний сон краба" и бюджетной закуски за 5 минут.

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#Рецепт #Салат #Новый год