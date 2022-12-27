Роллы по-домашнему: потрясающе вкусная закуска, которую сметут с новогоднего стола первой (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Закуска получается сытной и очень вкусной
Если вы думаете над тем, как эффектно подать блюда на Новый год 2023, то вам точно понравится идеи презентации в виде роллов. Многие давно готовят традиционную "Шубу" как салат-ролл, но не все любят рыбу. Однако полюбившиеся всем рулетики можно приготовить и без этого ингредиента.
Рецепт потрясающей закуски на новогодний ужин – роллы из балыка, сыра и яйца – публикует фублогерка Кристина Кукер в Instagram. Блюдо готовится очень просто, хотя выглядит эффектно и точно украсит ваш праздничный стол и удивит гостей.
Ингредиенты:
- 8-10 слайсов балыка;
- 1 плавленый творог;
- 1 большое вареное яйцо;
- 1 зубчик чеснока;
- 2 ст. л. майонеза, греческого йогурта или сметаны;
- зеленый лук
Способ приготовления:
- Натираем на терку сыр и вареное яйцо, добавляем чеснок (выдавленный через пресс) и заправляем майонезом (йогуртом, сметаной).
- Доску застилаем пищевой пленкой или фольгой, делаем коврик из балыка, выкладываем начинку, в середину добавляем лук и закручиваем в рулетик.
- Ставим на час в холодильник.
- Режем острым ножом и подаем на стол.
Ранее "Телеграф" делился другими интересными рецептами к Новому году 2023. Попробуйте приготовить вкусный салат с черносливом или подайте гостям изумительный мясной хлеб "Террин".