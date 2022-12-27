Роллы по-домашнему: потрясающе вкусная закуска, которую сметут с новогоднего стола первой (видео)

Закуска получается сытной и очень вкусной

Если вы думаете над тем, как эффектно подать блюда на Новый год 2023, то вам точно понравится идеи презентации в виде роллов. Многие давно готовят традиционную "Шубу" как салат-ролл, но не все любят рыбу. Однако полюбившиеся всем рулетики можно приготовить и без этого ингредиента.

Рецепт потрясающей закуски на новогодний ужин – роллы из балыка, сыра и яйца – публикует фублогерка Кристина Кукер в Instagram. Блюдо готовится очень просто, хотя выглядит эффектно и точно украсит ваш праздничный стол и удивит гостей.

Ингредиенты:

8-10 слайсов балыка;

1 плавленый творог;

1 большое вареное яйцо;

1 зубчик чеснока;

2 ст. л. майонеза, греческого йогурта или сметаны;

зеленый лук

Способ приготовления:

Натираем на терку сыр и вареное яйцо, добавляем чеснок (выдавленный через пресс) и заправляем майонезом (йогуртом, сметаной). Доску застилаем пищевой пленкой или фольгой, делаем коврик из балыка, выкладываем начинку, в середину добавляем лук и закручиваем в рулетик. Ставим на час в холодильник. Режем острым ножом и подаем на стол.

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