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Роллы по-домашнему: потрясающе вкусная закуска, которую сметут с новогоднего стола первой (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Роллы могут быть не только рыбными Новость обновлена 27 декабря 2022, 15:36
Роллы могут быть не только рыбными. Фото lifehacker.ru

Закуска получается сытной и очень вкусной

Если вы думаете над тем, как эффектно подать блюда на Новый год 2023, то вам точно понравится идеи презентации в виде роллов. Многие давно готовят традиционную "Шубу" как салат-ролл, но не все любят рыбу. Однако полюбившиеся всем рулетики можно приготовить и без этого ингредиента.

Рецепт потрясающей закуски на новогодний ужин – роллы из балыка, сыра и яйца – публикует фублогерка Кристина Кукер в Instagram. Блюдо готовится очень просто, хотя выглядит эффектно и точно украсит ваш праздничный стол и удивит гостей.

Ингредиенты:

  • 8-10 слайсов балыка;
  • 1 плавленый творог;
  • 1 большое вареное яйцо;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 2 ст. л. майонеза, греческого йогурта или сметаны;
  • зеленый лук

Способ приготовления:

  1. Натираем на терку сыр и вареное яйцо, добавляем чеснок (выдавленный через пресс) и заправляем майонезом (йогуртом, сметаной).
  2. Доску застилаем пищевой пленкой или фольгой, делаем коврик из балыка, выкладываем начинку, в середину добавляем лук и закручиваем в рулетик.
  3. Ставим на час в холодильник.
  4. Режем острым ножом и подаем на стол.

Ранее "Телеграф" делился другими интересными рецептами к Новому году 2023. Попробуйте приготовить вкусный салат с черносливом или подайте гостям изумительный мясной хлеб "Террин".

Теги:
#Рецепт #Новый год #Закуска #Роллы