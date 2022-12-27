Как сделать тушеную капусту вкуснее: пять неожиданных продуктов, которые добавят блюду пикантности

Никаких "сверхъестественных" продуктов покупать не нужно

Тушеная капуста — это отличный вариант сытного блюда на вашем столе. Более того, если вы отмечаете Рождество 7 января, то оно отлично подойдет для семейного ужина во время Рождественского поста.

Это блюдо и так любимо многими, но его можно еще больше усовершенствовать, сделав вкус еще насыщеннее, ароматнее и пикантнее. А для этого вам понадобиться пять простых и всегда доступных продуктов, пишет prostoway.

Продукты, которые улучшат вкус тушеной капусты

Сливочное масло сделает ваше блюдо более нежным, аппетитным и вкусным. Можно изначально тушить капусту на растопленном сливочном масле, либо же добавить продукт на финальной стадии приготовления.

Сахар — не бойтесь, что капуста будет слишком сладкой. Добавляйте специю по вкусу тогда, когда капуста уже стала мягкой.

— не бойтесь, что капуста будет слишком сладкой. Добавляйте специю по вкусу тогда, когда капуста уже стала мягкой. Лимонный сок — ингредиент, который идеально подчеркивает вкус тушеной капусты. Он получится более яркий и интересный. Достаточно добавить всего треть большой ложки лимонного сока за пять минут до готовности.

— ингредиент, который идеально подчеркивает вкус тушеной капусты. Он получится более яркий и интересный. Достаточно добавить всего треть большой ложки лимонного сока за пять минут до готовности. Яблоко — можно добавлять тертый или нарезанный мелкой соломкой фрукт. Добавьте яблоко в самом конце приготовления капусты, и оставьте блюдо под крышкой, чтобы оно хорошо пропарилось.

— можно добавлять тертый или нарезанный мелкой соломкой фрукт. Добавьте яблоко в самом конце приготовления капусты, и оставьте блюдо под крышкой, чтобы оно хорошо пропарилось. Мускатный орех — специя прибавит блюду пикантной нотки.

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