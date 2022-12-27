Идеальное имбирное печенье на праздники: очень простой рецепт, который освоит даже ребенок (видео)

Такое лакомство можно готовить вместе с детьми

В канун новогодних праздников порадуйте семью тематической выпечкой. Это может быть ароматный рождественский торт или же любимое всеми имбирное печенье. Для него потребуются только самые доступные продукты, а приготовить вкусности можно совместно с детворой.

Имбирными печеньем не только можно вкусно угостить близких, а и использовать их в качестве декора дома в Новый год или даже повесить на елку. Рецепт имбирного печенья рассказала шеф-повар Валентина Саенко в своем блоге в Instagram.

Ингредиенты:

Мука – 270 г

Масло сливочное мягкое – 100 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар – 100 г

Мед – 2 ст. л.

Сода – 0,5 ч. л.

Имбирь и корица сухие – 1 ст. л.

Кардамон, мускатный орех или какао – по желанию

Способ приготовления:

Мягкое сливочное масло взбиваем с сахаром до белого цвета. Добавляем яйцо и еще раз взбиваем. Потом мед — и тоже взбиваем. Добавляем все сухие ингредиенты. Перемешиваем. Тесто будет немного липкое, это нормально. Заматываем его в пленку и оставляем в холодильнике на 4 часа, а лучше на ночь. Достаем тесто. Делим на две части. Часть, с которой не работаем, откладываем в холодильник. На пергамент посыпаем муку, кладем тесто и сверху тоже посыпаем мукой. Раскатываем тесто толщиной примерно 3 мм. Вырезаем формочками печенье. Учитывайте, что тесто при выпекании увеличится в объеме. Запекаем при 180 градусах примерно 5-7 минут. Печенье выпекается очень быстро! Лучше проверить готовность через 5 минут.

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