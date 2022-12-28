Эта заправка в тысячу раз вкуснее майонеза: простой рецепт салата на новогодний стол (видео)

Такой салат украсит любой праздничный стол

Если вы устали от жирных и калорийных майонезных салатов на праздники, а-ля традиционное "Оливье", то есть отличная альтернатива популярному соусу – заправка из белого йогурта, горчицы и специй. С ней салат получится не менее насыщенным и аппетитным, чем с майонезом.

Простой рецепт салата без майонеза на Новый год 2023 публикует фудблог polli_cooking в Instagram. Для блюда вам понадобятся пять ключевых ингредиентов, один из которых – ананас, он сделает вкус более мягким и необычным. Такой салат можно смело подавать на любое праздничное застолье.

Ингредиенты:

600 г филе курицы

1 банка кукурузы

1 банка ананасов

150 г твердого сыра

4 яйца

4-5 ст. л. белого йогурта

1 ст. л. горчицы в зернах

соль и перец

Способ приготовления:

Отвариваем курицу и яйца. Курицу, яйца и ананасы нарезаем кубиками. Для заправки в белый йогурт добавляем горчицу, перец и соль. Смешиваем все ингредиенты и хорошо перемешиваем.

Ранее "Телеграф" делился другими идеями салатов без майонеза, которые можно приготовить на Новый год 2023. Попробуйте подать гостям оригинальный салат с особым маринадом или сделайте салат с говядиной и вкусным соусом.