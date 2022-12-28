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Эта заправка в тысячу раз вкуснее майонеза: простой рецепт салата на новогодний стол (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Вкусный салат с ананасом
Вкусный салат с ананасом. Фото Смачно24

Такой салат украсит любой праздничный стол

Если вы устали от жирных и калорийных майонезных салатов на праздники, а-ля традиционное "Оливье", то есть отличная альтернатива популярному соусу – заправка из белого йогурта, горчицы и специй. С ней салат получится не менее насыщенным и аппетитным, чем с майонезом.

Простой рецепт салата без майонеза на Новый год 2023 публикует фудблог polli_cooking в Instagram. Для блюда вам понадобятся пять ключевых ингредиентов, один из которых – ананас, он сделает вкус более мягким и необычным. Такой салат можно смело подавать на любое праздничное застолье.

Ингредиенты:

  • 600 г филе курицы
  • 1 банка кукурузы
  • 1 банка ананасов
  • 150 г твердого сыра
  • 4 яйца
  • 4-5 ст. л. белого йогурта
  • 1 ст. л. горчицы в зернах
  • соль и перец

Способ приготовления:

  1. Отвариваем курицу и яйца.
  2. Курицу, яйца и ананасы нарезаем кубиками.
  3. Для заправки в белый йогурт добавляем горчицу, перец и соль.
  4. Смешиваем все ингредиенты и хорошо перемешиваем.

Ранее "Телеграф" делился другими идеями салатов без майонеза, которые можно приготовить на Новый год 2023. Попробуйте подать гостям оригинальный салат с особым маринадом или сделайте салат с говядиной и вкусным соусом.

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#Рецепт #Салат #Новый год