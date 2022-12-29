Королевская закуска на Новый год из самых простых продуктов: рецепт
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Вам понадобится совсем немного семги, а все остальные продукты — самые доступные
И снова затронем актуальную тему вкусных и красивых рецептов к новогоднему столу. Мы уже писали о рецепте необычной закуски "Морковка", а также рассказывали, как приготовить "Новогодний сувенир", а теперь расскажем, как приготовить очень эффектную, прямо-таки королевскую закуску к Новому году.
Рецептом поделилась кулинарный блогер Alina FooDee.
Новогодняя закуска с семгой: рецепт
Ингредиенты:
- Слоеное бездрожжевое тесто — 300-400 г
- Желток — 1 шт.
- Молоко — 1 ч.л.
- Кунжут — 1-2 ч.л.
- Слабосоленая семга — 80-100 г
- Сливочный сыр — 80-100 г
- Листья салата
Способ приготовления:
1. Раскатать тесто. Вырезать ложки.
2. Выпекать 15 минут при температуре 200°C (390°F).
3. Положить сливочный сыр, лист салата и кусочек слабосоленой семги. Королевская закуска готова! Приятного аппетита!
Ранее "Телеграф" делился и другими удачными рецептами блюд на Новый год 2023. Попробуйте подать гостям ароматную и необычную закуску "Монастырский дом" с крабовыми палочками или же приготовьте сытные мини-бургеры из слоеного теста.