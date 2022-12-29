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Королевская закуска на Новый год из самых простых продуктов: рецепт

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Рецепт потрясающей закуски на Новый год
Рецепт потрясающей закуски на Новый год

Вам понадобится совсем немного семги, а все остальные продукты — самые доступные

И снова затронем актуальную тему вкусных и красивых рецептов к новогоднему столу. Мы уже писали о рецепте необычной закуски "Морковка", а также рассказывали, как приготовить "Новогодний сувенир", а теперь расскажем, как приготовить очень эффектную, прямо-таки королевскую закуску к Новому году.

Рецептом поделилась кулинарный блогер Alina FooDee.

Новогодняя закуска с семгой: рецепт

Ингредиенты:

  • Слоеное бездрожжевое тесто — 300-400 г
  • Желток — 1 шт.
  • Молоко — 1 ч.л.
  • Кунжут — 1-2 ч.л.
  • Слабосоленая семга — 80-100 г
  • Сливочный сыр — 80-100 г
  • Листья салата

Способ приготовления:

1. Раскатать тесто. Вырезать ложки.

2. Выпекать 15 минут при температуре 200°C (390°F).

3. Положить сливочный сыр, лист салата и кусочек слабосоленой семги. Королевская закуска готова! Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" делился и другими удачными рецептами блюд на Новый год 2023. Попробуйте подать гостям ароматную и необычную закуску "Монастырский дом" с крабовыми палочками или же приготовьте сытные мини-бургеры из слоеного теста.

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#Рецепт #Новый год