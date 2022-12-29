Королевская закуска на Новый год из самых простых продуктов: рецепт

Вам понадобится совсем немного семги, а все остальные продукты — самые доступные

И снова затронем актуальную тему вкусных и красивых рецептов к новогоднему столу. Мы уже писали о рецепте необычной закуски "Морковка", а также рассказывали, как приготовить "Новогодний сувенир", а теперь расскажем, как приготовить очень эффектную, прямо-таки королевскую закуску к Новому году.

Рецептом поделилась кулинарный блогер Alina FooDee.

Новогодняя закуска с семгой: рецепт

Ингредиенты:

Слоеное бездрожжевое тесто — 300-400 г

Желток — 1 шт.

Молоко — 1 ч.л.

Кунжут — 1-2 ч.л.

Слабосоленая семга — 80-100 г

Сливочный сыр — 80-100 г

Листья салата

Способ приготовления:

1. Раскатать тесто. Вырезать ложки.

2. Выпекать 15 минут при температуре 200°C (390°F).

3. Положить сливочный сыр, лист салата и кусочек слабосоленой семги. Королевская закуска готова! Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" делился и другими удачными рецептами блюд на Новый год 2023. Попробуйте подать гостям ароматную и необычную закуску "Монастырский дом" с крабовыми палочками или же приготовьте сытные мини-бургеры из слоеного теста.