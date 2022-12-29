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С чем засолить красную рыбу, чтобы она получилась вкуснее магазинной: очень простой рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Малосольная рыба дополнит любой праздничный стол Новость обновлена 29 декабря 2022, 19:06
Малосольная рыба дополнит любой праздничный стол. Фото pinterest.com

Обязательно добавьте к рыбе один алкогольный ингредиент

В преддверии новогодних праздников важно не только правильно выбрать красную рыбу, а и уметь ее засолить. Домашняя малосольная красная рыба намного вкуснее, чем готовая из магазина. К тому же, приготовить деликатес достаточно просто.

Чтобы рыба получилась идеальной, перед маринованием положите ее в морозилку на 48 часов, а затем разморозьте в холодильнике. Для вкуса добавьте вермут – он отдаст приятный аромат рыбе. Рецепт малосольной красной рыбы публикует фудблог kate.deliciouss в Instagram.

Ингредиенты:

  • Красная рыба – 100 г
  • Соль – 50 г
  • Сахар – 25 г
  • Вермут (мартини) – 10 г
  • Цедра лайма – 1/4 лайма
  • Травы свежие (розмарин, темяне)

Способ приготовления:

  1. Смешиваем сахар, соль, вермут, цедру лайма и травы
  2. В емкость выкладываем рыбу, выкладываем смесь.
  3. Накрываем и отправляем в холодильник на ночь. Или оставляем при комнатной температуре 4 часа, если нужно приготовить как можно быстрее.

Ранее "Телеграф" делился рецептом засолки красной рыбы с апельсином.

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#Рецепт #Рыба #Красная рыба