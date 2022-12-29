С чем засолить красную рыбу, чтобы она получилась вкуснее магазинной: очень простой рецепт (видео)
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Обязательно добавьте к рыбе один алкогольный ингредиент
В преддверии новогодних праздников важно не только правильно выбрать красную рыбу, а и уметь ее засолить. Домашняя малосольная красная рыба намного вкуснее, чем готовая из магазина. К тому же, приготовить деликатес достаточно просто.
Чтобы рыба получилась идеальной, перед маринованием положите ее в морозилку на 48 часов, а затем разморозьте в холодильнике. Для вкуса добавьте вермут – он отдаст приятный аромат рыбе. Рецепт малосольной красной рыбы публикует фудблог kate.deliciouss в Instagram.
Ингредиенты:
- Красная рыба – 100 г
- Соль – 50 г
- Сахар – 25 г
- Вермут (мартини) – 10 г
- Цедра лайма – 1/4 лайма
- Травы свежие (розмарин, темяне)
Способ приготовления:
- Смешиваем сахар, соль, вермут, цедру лайма и травы
- В емкость выкладываем рыбу, выкладываем смесь.
- Накрываем и отправляем в холодильник на ночь. Или оставляем при комнатной температуре 4 часа, если нужно приготовить как можно быстрее.
Ранее "Телеграф" делился рецептом засолки красной рыбы с апельсином.