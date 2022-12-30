Отключения света не помеха: вкуснейшие праздничные закуски, которые можно приготовить без плиты

Блюда, которые не нужно варить, жарить и запекать

Если вы до сих пор не знаете, что приготовить на Новый год, или боитесь что-то планировать ведь могут отключить свет, то мы спешим вам на помощь и предлагаем ознакомиться с несколькими рецептами закусок и салатов, которые можно приготовить без света и без плиты. В крайнем случае, просто закажите доставку, если есть такая возможность.

Салат с крабовыми палочками

Ингредиенты:

Кочан пекинской капусты;

Упаковка крабовых палочек;

Один свежий огурец;

Банка консервированной кукурузы;

Майонез, соль.

Способ приготовления:

Тонко нарежьте пекинскую капусту, нарежьте крабовые палочки, добавьте кукурузу. Заправьте майонезом и можно подавать на стол. При желании можно добавить нарезанный полосками свежий огурец.

Рулетики из лаваша с красной рыбой

Ингредиенты:

Тонкий лаваш — 1 штука;

Слабосоленая красная рыба — 200 гр;

Свежие огурцы — 400 гр;

Творожный сыр — 150 гр;

Сметана, или несладкий йогурт вроде греческого — 60 гр;

Пучок укропа.

Способ приготовления:

Мелко нарежьте укроп, свежие огурцы на тонкие ленты, а рыбу на тонкие ломтики. Смешайте творожный сыр, сметану и укроп. Смажьте лаваш творожной массой, выложите рыбу, следом огуречные ленты, аккуратно скрутите лаваш в рулет и нарежьте на порции.

Прошутто с грушей и голубым сыром

Ингредиенты:

Прошутто — 100 гр;

Рукола — 20 гр;

Одна груша;

Голубой сыр — 100 гр.

Способ приготовления:

Помойте и высушите руколу, нарежьте грушу небольшими брусочками. Наломайте сыр с голубой плесенью на небольшие кусочки, прошутто лучше покупать уже нарезанный тончайшими длинными ломтиками. Их разрежьте на такие кусочки, чтобы вы могли обернуть в него сыр, грушу и несколько веточек руколы.

Салат с хурмой и копченой курицей

Ингредиенты:

Копченая куриная грудка — 100 гр;

Тарталетки — 16 штук;

Хурма — 200 гр;

Натуральный йогурт – три ст. л.;

Грецкие орехи — 30 гр;

Мягкий козий сыр — 70 гр;

Кинза, петрушка, сладкая горчица с зернами.

Способ приготовления:

Орехи порубите ножом. Копченую куриную грудку нарежьте мелкими кубиками. Хурму нарежьте также, однако один плод нарежьте дольками по числу тарталеток, для украшения. Петрушку и кинзу мелко порубите. Смешайте в миске йогурт, мелко нарубленные орехи, горчицу, соль, перец и зелень. Отдельно смешайте хурму, раскрошенный, или мелко порезанный козий сыр и куриную грудку. Заправьте йогуртовой заправкой и перемешайте. Распределите по тарталеткам, украсьте ломтиком хурмы и подавайте.

Пудинг с чиа и манго

Ингредиенты:

Семена чиа — 4 ст. л.;

Манго, или любые другие фрукты и ягоды;

Кокосовое молоко – полстакана;

Молоко – полстакана;

Ваниль, или ванильная эссенция;

Сахар – 1 ст. л.;

Свежая мята, измельченные орехи.

Способ приготовления:

Мелко порежьте манго, или любые другие фрукты, или ягоды, которые вам нравятся. Заполните фруктами формочки на треть и уберите в холодильник. Смешайте в отдельной миске кокосовое и обычное молоко, добавьте ваниль и сахар. Всыпьте семена чиа и мешайте, пока масса не начнет густеть. Отставьте в сторону минут на пять, чтобы она загустела еще больше. Заполните стаканчики с фруктами смесью из молока и чиа и оставьте на холоде хотя бы на четыре часа.

"Телеграф" желает всем безопасного празднования и напоминает, чем можно заняться в Новый год при условии блэкаута, чтобы не испортить праздник и сохранить сказочную атмосферу.

Также напомним, что на новогодние праздники в Украине запрещено использование какой-либо пиротехники и салютов. Нарушителей ожидает серьезное наказание.