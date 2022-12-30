Отключения света не помеха: вкуснейшие праздничные закуски, которые можно приготовить без плиты
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Блюда, которые не нужно варить, жарить и запекать
Если вы до сих пор не знаете, что приготовить на Новый год, или боитесь что-то планировать ведь могут отключить свет, то мы спешим вам на помощь и предлагаем ознакомиться с несколькими рецептами закусок и салатов, которые можно приготовить без света и без плиты. В крайнем случае, просто закажите доставку, если есть такая возможность.
Салат с крабовыми палочками
Ингредиенты:
- Кочан пекинской капусты;
- Упаковка крабовых палочек;
- Один свежий огурец;
- Банка консервированной кукурузы;
- Майонез, соль.
Способ приготовления:
Тонко нарежьте пекинскую капусту, нарежьте крабовые палочки, добавьте кукурузу. Заправьте майонезом и можно подавать на стол. При желании можно добавить нарезанный полосками свежий огурец.
Рулетики из лаваша с красной рыбой
Ингредиенты:
- Тонкий лаваш — 1 штука;
- Слабосоленая красная рыба — 200 гр;
- Свежие огурцы — 400 гр;
- Творожный сыр — 150 гр;
- Сметана, или несладкий йогурт вроде греческого — 60 гр;
- Пучок укропа.
Способ приготовления:
Мелко нарежьте укроп, свежие огурцы на тонкие ленты, а рыбу на тонкие ломтики. Смешайте творожный сыр, сметану и укроп. Смажьте лаваш творожной массой, выложите рыбу, следом огуречные ленты, аккуратно скрутите лаваш в рулет и нарежьте на порции.
Прошутто с грушей и голубым сыром
Ингредиенты:
- Прошутто — 100 гр;
- Рукола — 20 гр;
- Одна груша;
- Голубой сыр — 100 гр.
Способ приготовления:
Помойте и высушите руколу, нарежьте грушу небольшими брусочками. Наломайте сыр с голубой плесенью на небольшие кусочки, прошутто лучше покупать уже нарезанный тончайшими длинными ломтиками. Их разрежьте на такие кусочки, чтобы вы могли обернуть в него сыр, грушу и несколько веточек руколы.
Салат с хурмой и копченой курицей
Ингредиенты:
- Копченая куриная грудка — 100 гр;
- Тарталетки — 16 штук;
- Хурма — 200 гр;
- Натуральный йогурт – три ст. л.;
- Грецкие орехи — 30 гр;
- Мягкий козий сыр — 70 гр;
- Кинза, петрушка, сладкая горчица с зернами.
Способ приготовления:
Орехи порубите ножом. Копченую куриную грудку нарежьте мелкими кубиками. Хурму нарежьте также, однако один плод нарежьте дольками по числу тарталеток, для украшения. Петрушку и кинзу мелко порубите. Смешайте в миске йогурт, мелко нарубленные орехи, горчицу, соль, перец и зелень. Отдельно смешайте хурму, раскрошенный, или мелко порезанный козий сыр и куриную грудку. Заправьте йогуртовой заправкой и перемешайте. Распределите по тарталеткам, украсьте ломтиком хурмы и подавайте.
Пудинг с чиа и манго
Ингредиенты:
- Семена чиа — 4 ст. л.;
- Манго, или любые другие фрукты и ягоды;
- Кокосовое молоко – полстакана;
- Молоко – полстакана;
- Ваниль, или ванильная эссенция;
- Сахар – 1 ст. л.;
- Свежая мята, измельченные орехи.
Способ приготовления:
Мелко порежьте манго, или любые другие фрукты, или ягоды, которые вам нравятся. Заполните фруктами формочки на треть и уберите в холодильник. Смешайте в отдельной миске кокосовое и обычное молоко, добавьте ваниль и сахар. Всыпьте семена чиа и мешайте, пока масса не начнет густеть. Отставьте в сторону минут на пять, чтобы она загустела еще больше. Заполните стаканчики с фруктами смесью из молока и чиа и оставьте на холоде хотя бы на четыре часа.
"Телеграф" желает всем безопасного празднования и напоминает, чем можно заняться в Новый год при условии блэкаута, чтобы не испортить праздник и сохранить сказочную атмосферу.
Также напомним, что на новогодние праздники в Украине запрещено использование какой-либо пиротехники и салютов. Нарушителей ожидает серьезное наказание.