Что приготовить вместо надоевшей баклажанной икры: рецепт грибной закуски с чесноком

Грибную икру стоит подавать в остывшем виде на кусочке хлеба

Овощная баклажанная икра хоть и популярна у украинцев, все же с каждым годом ее присутствие на столе уже не особо радует. Спасти ситуацию можно, приготовив одно из любимых блюд многих почитателей грибов.

Что для этого нужно? Конечно же – это грибы, в рецепте, опубликованном в кулинарном блоге "konservacjya", используем вешенки. Для приготовления икры можно использовать не только отваренные, но и замороженные или сушеные грибочки.

Как приготовить икру из вешенок с чесноком

Ингредиенты:

Грибы (вешенки) – 250 г

Морковь – 2 шт.

Красный лук шалот – 100 г

Чеснок – 1 головка

Перец чили

Приготовление:

Грибы порежьте мелкими дольками. Красный лук шалот нарежьте полукольцами. Морковь натрите на крупной терке. В глубокую сковороду поместите лук, грибы и морковь, не перемешивая ингредиенты между собой. Залейте продукты подсолнечным или оливковым маслом. Смешайте ингредиенты, дождитесь, пока они приобретут аппетитную золотую корочку и тушите на медленном огне. Следите, чтобы они не подгорели. Перец чили и чеснок измельчите. Добавьте эти ингредиенты в готовое блюдо или используйте для украшения. Как только грибная икра из вешенок с чесноком полностью будет готова, выньте ее из сковороды и слейте лишнее масло. По желанию можете добавить в нее измельченную зелень.

Ранее "Телеграф" делился рецептом хреновины из помидоров и хрена. Делать такую острую закуску просто и быстро.