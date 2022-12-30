Что приготовить вместо надоевшей баклажанной икры: рецепт грибной закуски с чесноком
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Грибную икру стоит подавать в остывшем виде на кусочке хлеба
Овощная баклажанная икра хоть и популярна у украинцев, все же с каждым годом ее присутствие на столе уже не особо радует. Спасти ситуацию можно, приготовив одно из любимых блюд многих почитателей грибов.
Что для этого нужно? Конечно же – это грибы, в рецепте, опубликованном в кулинарном блоге "konservacjya", используем вешенки. Для приготовления икры можно использовать не только отваренные, но и замороженные или сушеные грибочки.
Как приготовить икру из вешенок с чесноком
Ингредиенты:
- Грибы (вешенки) – 250 г
- Морковь – 2 шт.
- Красный лук шалот – 100 г
- Чеснок – 1 головка
- Перец чили
Приготовление:
- Грибы порежьте мелкими дольками. Красный лук шалот нарежьте полукольцами. Морковь натрите на крупной терке.
- В глубокую сковороду поместите лук, грибы и морковь, не перемешивая ингредиенты между собой. Залейте продукты подсолнечным или оливковым маслом. Смешайте ингредиенты, дождитесь, пока они приобретут аппетитную золотую корочку и тушите на медленном огне. Следите, чтобы они не подгорели.
- Перец чили и чеснок измельчите. Добавьте эти ингредиенты в готовое блюдо или используйте для украшения.
- Как только грибная икра из вешенок с чесноком полностью будет готова, выньте ее из сковороды и слейте лишнее масло.
- По желанию можете добавить в нее измельченную зелень.
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