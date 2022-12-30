Какой ингредиент добавит заправке пикантности: рецепт вкуснейшего салата на Новый год (видео)
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Такое блюдо станет украшением любого праздничного стала
В Новый год 2023 не обойтись без сытных и вкусных салатов. Большинство из нас заправляют их майонезом или сметаной, но если добавить к заправке один ингредиент – горчицу в зернах — вкус станет более насыщенным и пикантным.
Рецепт простого салата на Новый год 2023 публикует фудблогерка Татьяна Шеремет в Instagram. В нем идеально сочетаются четыре основных продукта – морковь по-корейски, куриное мясо, болгарский перец и лук. Такой салат станет отличной альтернативой наскучившим "Оливье" и "Шубе".
Ингредиенты:
- куриная отварная грудинка – 1шт.
- морковь по-корейски – 150 г
- перец болгарски – 1 шт.
- лук – 1 шт. (для маринования: уксус 1 ст. л., сахар 1 ч. л.)
- сметана или майонез 2-3 ст. л.
- горчица в зернах – 1 ч. л.
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
- Лук режем четвертинками-кольцами, добавляем уксус и сахар, отставляем мариноваться.
- Болгарский перец режем соломкой, отварную куриную грудку разделяем на волокна.
- Перекладываем в миску курицу, болгарский перец, маринованный лук, морковь по-корейски, заправляем сметаной или майонезом, добавляем горчицу в зернах, соль и перец по вкусу.
Ранее "Телеграф" делился рецептом новогоднего салата с ананасами и особой заправкой. А также мы писали, чем заменить калорийный майонез в блюдах на Новый год.