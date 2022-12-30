Какой ингредиент добавит заправке пикантности: рецепт вкуснейшего салата на Новый год (видео)

Такое блюдо станет украшением любого праздничного стала

В Новый год 2023 не обойтись без сытных и вкусных салатов. Большинство из нас заправляют их майонезом или сметаной, но если добавить к заправке один ингредиент – горчицу в зернах — вкус станет более насыщенным и пикантным.

Рецепт простого салата на Новый год 2023 публикует фудблогерка Татьяна Шеремет в Instagram. В нем идеально сочетаются четыре основных продукта – морковь по-корейски, куриное мясо, болгарский перец и лук. Такой салат станет отличной альтернативой наскучившим "Оливье" и "Шубе".

Ингредиенты:

куриная отварная грудинка – 1шт.

морковь по-корейски – 150 г

перец болгарски – 1 шт.

лук – 1 шт. (для маринования: уксус 1 ст. л., сахар 1 ч. л.)

сметана или майонез 2-3 ст. л.

горчица в зернах – 1 ч. л.

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Лук режем четвертинками-кольцами, добавляем уксус и сахар, отставляем мариноваться. Болгарский перец режем соломкой, отварную куриную грудку разделяем на волокна. Перекладываем в миску курицу, болгарский перец, маринованный лук, морковь по-корейски, заправляем сметаной или майонезом, добавляем горчицу в зернах, соль и перец по вкусу.

Ранее "Телеграф" делился рецептом новогоднего салата с ананасами и особой заправкой. А также мы писали, чем заменить калорийный майонез в блюдах на Новый год.