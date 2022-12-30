Топ-3 новогодних блюда: проверенные рецепты "Шубы", "Оливье" и салата с ананасом (фото, видео)
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Без этих салатов невозможно представить ни одно праздничное застолье
Сколько бы рецептов мы не встречали в сети, в новогоднюю ночь все равно хочется подать гостям что-то традиционное. Любимые всеми блюда – "Селедка под шубой", "Оливье" и салат с ананасами – украсят и стол на Новый год 2023.
"Телеграф" рассказывает, как же приготовить эти блюда вкусно и без лишних хлопот. Узнайте рецепт классической "Шубы", столетний способ приготовления "Оливье" и проверенную идею салата с ананасом.
Рецепт салата "Оливье"
Ингредиенты:
- 5 картофелин (примерно 450 г)
- 300 г вареного говяжьего языка
- 1-2 свежих огурца
- 50 г оливок
- 30 г каперсов
- Майонез (в идеале домашний)
Способ приготовления:
- Отварить картофель. Отварить говяжий язык со специями для аромата.
- Нарезать кубиками очищенный картофель, язык и огурец. Добавить оливки целиком или измельчить. Дополнить каперсами. Посолить и поперчить.
- Заправить майонезом и перемешать.
Рецепт салата "Селедка под шубой"
Ингредиенты:
- 500 г картофеля
- 500 г моркови
- 500 г свеклы
- 1-2 шт. соленой сельди
- 100 г репчатого лука
- 250 г майонеза
- 4 яйца
Способ приготовления:
- Отварить свеклу до мягкости, морковь и картофель и остудить. Яйца сварить вкрутую. Сельдь обработать: удалить голову, плавники, хвост и косточки. Нарезать.
- Картофель, яйца, морковь и свеклу натереть на терке.
- Нарезать лук. Чтобы не горчил, залить лук крутым кипятком на пару минут. Слить воду.
- На тарелку выложить первым слоем картофель. Смазать майонезом. Распределить слой из сельди, положить лук. Выложить яйца, смазать майонезом. Далее — слой моркови с майонезом. В конце – свекла и майонез.
- Оставить салат на 3-4 часа в холодильнике, чтобы все слои пропитались.
Рецепт салата с ананасами на Новый год
Ингредиенты:
- 2 куриных филе (450 г)
- 250 г консервированного ананаса
- 200 г консервированной кукурузы
- 200 г майонеза
- 1 болгарский перец
- 2 зубчика чеснока
- соль, перец (по вкусу)
Способ приготовления:
- Отварить куриное филе. Остудить. Нарезать кубиками. Поместить в тарелку, в которой подается салат.
- Нарезать кубиками ананаса, добавить к мясу.
- Очистить от семян болгарский перец и тоже нарезать кубиками.
- Добавить кукурузу.
- Заправить майонезом.
- Чеснок пропустить через пресс и добавить в салат. Тщательно перемешать все ингредиенты, посолить, поперчить и дать настояться.
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