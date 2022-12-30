Топ-3 новогодних блюда: проверенные рецепты "Шубы", "Оливье" и салата с ананасом (фото, видео)

Без этих салатов невозможно представить ни одно праздничное застолье

Сколько бы рецептов мы не встречали в сети, в новогоднюю ночь все равно хочется подать гостям что-то традиционное. Любимые всеми блюда – "Селедка под шубой", "Оливье" и салат с ананасами – украсят и стол на Новый год 2023.

"Телеграф" рассказывает, как же приготовить эти блюда вкусно и без лишних хлопот. Узнайте рецепт классической "Шубы", столетний способ приготовления "Оливье" и проверенную идею салата с ананасом.

Рецепт салата "Оливье"

Ингредиенты:

5 картофелин (примерно 450 г)

300 г вареного говяжьего языка

1-2 свежих огурца

50 г оливок

30 г каперсов

Майонез (в идеале домашний)

Способ приготовления:

Отварить картофель. Отварить говяжий язык со специями для аромата. Нарезать кубиками очищенный картофель, язык и огурец. Добавить оливки целиком или измельчить. Дополнить каперсами. Посолить и поперчить. Заправить майонезом и перемешать.

Рецепт салата "Селедка под шубой"

Ингредиенты:

500 г картофеля

500 г моркови

500 г свеклы

1-2 шт. соленой сельди

100 г репчатого лука

250 г майонеза

4 яйца

Способ приготовления:

Отварить свеклу до мягкости, морковь и картофель и остудить. Яйца сварить вкрутую. Сельдь обработать: удалить голову, плавники, хвост и косточки. Нарезать. Картофель, яйца, морковь и свеклу натереть на терке. Нарезать лук. Чтобы не горчил, залить лук крутым кипятком на пару минут. Слить воду. На тарелку выложить первым слоем картофель. Смазать майонезом. Распределить слой из сельди, положить лук. Выложить яйца, смазать майонезом. Далее — слой моркови с майонезом. В конце – свекла и майонез. Оставить салат на 3-4 часа в холодильнике, чтобы все слои пропитались.

Идея для подачи "Шубы"

Рецепт салата с ананасами на Новый год

Ингредиенты:

2 куриных филе (450 г)

250 г консервированного ананаса

200 г консервированной кукурузы

200 г майонеза

1 болгарский перец

2 зубчика чеснока

соль, перец (по вкусу)

Способ приготовления:

Отварить куриное филе. Остудить. Нарезать кубиками. Поместить в тарелку, в которой подается салат. Нарезать кубиками ананаса, добавить к мясу. Очистить от семян болгарский перец и тоже нарезать кубиками. Добавить кукурузу. Заправить майонезом. Чеснок пропустить через пресс и добавить в салат. Тщательно перемешать все ингредиенты, посолить, поперчить и дать настояться.

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