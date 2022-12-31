Как эффектно украсить любимое блюдо: простой рецепт салата на Новый год 2023 (видео)

Такой новогодний салат точно украсит ваше застолье

В новогоднюю ночь можно подать гостям не только вкусные блюда, а и эффектно презентованные. Один из самых популярных праздничных салатов попробуйте оформить в виде часов. Такой декор станет украшением вашего стола на Новый год 2023.

Простой рецепт салата с ананасом и курицей публикует фудблог iren.lazun в Instagram. Блюдо состоит из пяти вкусных ингредиентов, которые идеально сочетаются друг с другом. А праздничная подача сделает этот салат еще более аппетитным.

Ингредиенты:

Куриное филе – 200 г

Ананасы консервированные – 150 г

Кукуруза – 100 г

Твердый сыр – 50 г

Яйца – 2 шт.

Майонез – 60 г

Способ приготовления:

Отварное куриное филе, ананасы режем кубиками. Отваренные яйца, отделяем белок от желтка, натираем отдельно на терке. Сыр натираем на мелкую терку Выкладываем все ингредиенты поочередно, как на видео, каждый слой промазываем майонезом. Верхний слой по желанию украшаем кружочками отварной моркови, делаем надписи цифр майонезом.

Ранее "Телеграф" делился рецептами других новогодних салатов. Вы можете приготовить пикантный салат с особой заправкой или подать гостям мясной салат с гранатом и орехами.