Как эффектно украсить любимое блюдо: простой рецепт салата на Новый год 2023 (видео)
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Такой новогодний салат точно украсит ваше застолье
В новогоднюю ночь можно подать гостям не только вкусные блюда, а и эффектно презентованные. Один из самых популярных праздничных салатов попробуйте оформить в виде часов. Такой декор станет украшением вашего стола на Новый год 2023.
Простой рецепт салата с ананасом и курицей публикует фудблог iren.lazun в Instagram. Блюдо состоит из пяти вкусных ингредиентов, которые идеально сочетаются друг с другом. А праздничная подача сделает этот салат еще более аппетитным.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 200 г
- Ананасы консервированные – 150 г
- Кукуруза – 100 г
- Твердый сыр – 50 г
- Яйца – 2 шт.
- Майонез – 60 г
Способ приготовления:
- Отварное куриное филе, ананасы режем кубиками.
- Отваренные яйца, отделяем белок от желтка, натираем отдельно на терке.
- Сыр натираем на мелкую терку
- Выкладываем все ингредиенты поочередно, как на видео, каждый слой промазываем майонезом.
- Верхний слой по желанию украшаем кружочками отварной моркови, делаем надписи цифр майонезом.
Ранее "Телеграф" делился рецептами других новогодних салатов. Вы можете приготовить пикантный салат с особой заправкой или подать гостям мясной салат с гранатом и орехами.