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Потрясающая закуска всего из двух ингредиентов: рецепт мясных шашлычков

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Шашлычки с говядиной и грибами Новость обновлена 02 января 2023, 11:33
Шашлычки с говядиной и грибами. Фото taste.com.au

Это блюдо станет отличным и вкусным украшением вашего стола

Что может быть лучше, чем быстрый рецепт вкуснейшего блюда, да еще и мясного, ради которого не придется возиться у плиты часами. А если еще и ингредиентов для него нужно минимальное количество, то вообще цены нет такому блюду.

Если вам тоже нравятся такие рецепты, то предлагаем вам приготовить эти шашлыки с грибами на шпажках. На их готовку нужно всего два ингредиента, соль, и минут десять, пишет портал "Вкусно+".

Шашлычки с говядиной и грибами

Ингредиенты:

  • говяжья вырезка, 600 г;
  • шампиньоны, 750 г;
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Вырезку нарежьте на маленькие кубики, примерно по три сантиметра.
  2. Насадите их на деревянные шпажки, чередуя с грибами. Посыпьте солью и перцем.
  3. Обжаривайте мясо до корочки на сковороде, а после отправьте в духовку примерно на четыре минуты при максимальном нагреве.

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