Потрясающая закуска всего из двух ингредиентов: рецепт мясных шашлычков
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Это блюдо станет отличным и вкусным украшением вашего стола
Что может быть лучше, чем быстрый рецепт вкуснейшего блюда, да еще и мясного, ради которого не придется возиться у плиты часами. А если еще и ингредиентов для него нужно минимальное количество, то вообще цены нет такому блюду.
Если вам тоже нравятся такие рецепты, то предлагаем вам приготовить эти шашлыки с грибами на шпажках. На их готовку нужно всего два ингредиента, соль, и минут десять, пишет портал "Вкусно+".
Шашлычки с говядиной и грибами
Ингредиенты:
- говяжья вырезка, 600 г;
- шампиньоны, 750 г;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Вырезку нарежьте на маленькие кубики, примерно по три сантиметра.
- Насадите их на деревянные шпажки, чередуя с грибами. Посыпьте солью и перцем.
- Обжаривайте мясо до корочки на сковороде, а после отправьте в духовку примерно на четыре минуты при максимальном нагреве.
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