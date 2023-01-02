Потрясающая закуска всего из двух ингредиентов: рецепт мясных шашлычков

Это блюдо станет отличным и вкусным украшением вашего стола

Что может быть лучше, чем быстрый рецепт вкуснейшего блюда, да еще и мясного, ради которого не придется возиться у плиты часами. А если еще и ингредиентов для него нужно минимальное количество, то вообще цены нет такому блюду.

Если вам тоже нравятся такие рецепты, то предлагаем вам приготовить эти шашлыки с грибами на шпажках. На их готовку нужно всего два ингредиента, соль, и минут десять, пишет портал "Вкусно+".

Шашлычки с говядиной и грибами

Ингредиенты:

говяжья вырезка, 600 г;

шампиньоны, 750 г;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Вырезку нарежьте на маленькие кубики, примерно по три сантиметра. Насадите их на деревянные шпажки, чередуя с грибами. Посыпьте солью и перцем. Обжаривайте мясо до корочки на сковороде, а после отправьте в духовку примерно на четыре минуты при максимальном нагреве.

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