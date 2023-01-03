С чем потушить курицу, чтобы вкус мяса был более насыщенным: простой рецепт (видео)
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Мясо можно приготовить очень нежным и ароматным
Куриное мясо, пожалуй, самое простое в приготовлении. Однако иногда оно может получиться суховатым, поэтому многие запекают курицу в духовке. Однако не менее сочным мясо можно приготовить и на сковороде, если добавить томатный соус.
Курица будет ароматной и вкусной, если потушить ее с томатами и специями. Такое мясо подойдет к любому гарниру и отлично дополнит сытный обед. Рецепт куриного бедра в томатном соусе на сковороде публикует фудблог chepil_olesia в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 кг куриного бедра без кости
- 1 болгарский перец
- 1 банка измельченных томатов
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 луковица
- 2 ч. л. итальянские травы
- по 0,5 ч. л. мускатного ореха и сладкой паприки
- 2 зуб. чеснока
- пучок петрушки
Способ приготовления:
- Курицу помыть, посушить, посолить и поперчить.
- Перец и лук порезать.
- Специи смешать в отдельной тарелке.
- Обжарить бедро на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета.
- Вытащить мясо из сковородки и сюда же добавить лук, перец, томаты, специи, все перемешать.
- На соус выложить курицу и тушить под крышкой 40 минут на малом огне.
- В конце приготовления добавить мелко порезанный чеснок и петрушку.
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