С чем потушить курицу, чтобы вкус мяса был более насыщенным: простой рецепт (видео)

Мясо можно приготовить очень нежным и ароматным

Куриное мясо, пожалуй, самое простое в приготовлении. Однако иногда оно может получиться суховатым, поэтому многие запекают курицу в духовке. Однако не менее сочным мясо можно приготовить и на сковороде, если добавить томатный соус.

Курица будет ароматной и вкусной, если потушить ее с томатами и специями. Такое мясо подойдет к любому гарниру и отлично дополнит сытный обед. Рецепт куриного бедра в томатном соусе на сковороде публикует фудблог chepil_olesia в Instagram.

Ингредиенты:

1 кг куриного бедра без кости

1 болгарский перец

1 банка измельченных томатов

2 ст. л. оливкового масла

1 луковица

2 ч. л. итальянские травы

по 0,5 ч. л. мускатного ореха и сладкой паприки

2 зуб. чеснока

пучок петрушки

Способ приготовления:

Курицу помыть, посушить, посолить и поперчить. Перец и лук порезать. Специи смешать в отдельной тарелке. Обжарить бедро на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета. Вытащить мясо из сковородки и сюда же добавить лук, перец, томаты, специи, все перемешать. На соус выложить курицу и тушить под крышкой 40 минут на малом огне. В конце приготовления добавить мелко порезанный чеснок и петрушку.

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