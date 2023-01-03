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С чем потушить курицу, чтобы вкус мяса был более насыщенным: простой рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Вкуснейшая курица в томатном соусе Новость обновлена 03 января 2023, 21:36
Вкуснейшая курица в томатном соусе. Фото Лайфхакер

Мясо можно приготовить очень нежным и ароматным

Куриное мясо, пожалуй, самое простое в приготовлении. Однако иногда оно может получиться суховатым, поэтому многие запекают курицу в духовке. Однако не менее сочным мясо можно приготовить и на сковороде, если добавить томатный соус.

Курица будет ароматной и вкусной, если потушить ее с томатами и специями. Такое мясо подойдет к любому гарниру и отлично дополнит сытный обед. Рецепт куриного бедра в томатном соусе на сковороде публикует фудблог chepil_olesia в Instagram.

Ингредиенты:

  • 1 кг куриного бедра без кости
  • 1 болгарский перец
  • 1 банка измельченных томатов
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 луковица
  • 2 ч. л. итальянские травы
  • по 0,5 ч. л. мускатного ореха и сладкой паприки
  • 2 зуб. чеснока
  • пучок петрушки

Способ приготовления:

  1. Курицу помыть, посушить, посолить и поперчить.
  2. Перец и лук порезать.
  3. Специи смешать в отдельной тарелке.
  4. Обжарить бедро на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета.
  5. Вытащить мясо из сковородки и сюда же добавить лук, перец, томаты, специи, все перемешать.
  6. На соус выложить курицу и тушить под крышкой 40 минут на малом огне.
  7. В конце приготовления добавить мелко порезанный чеснок и петрушку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой кулинарный секрет обеспечит мясу идеальную золотистую корочку.

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