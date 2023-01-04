Изумительные конфеты а-ля "Баунти" из трех ингредиентов: вкус не отличается от магазинных батончиков (видео)

Домашние конфеты намного вкуснее готовых из супермаркета

В домашних условиях можно готовить разные популярные сладости, начиная от воздушного зефира и заканчивая популярными батончиками. Те же конфеты а-ля "Баунти" с легкостью приготовить самостоятельно. Для десерта понадобится лишь три ингредиента.

Рецепт батончиков "Баунти" опубликовал фудблог kelbas_v в Instagram. Эти конфеты по вкусу не отличаются от магазинных аналогов. Готовятся просто и без лишних хлопот.

Ингредиенты:

250 г кокосовой стружки

250-300 г сырой сгущенки (1 банка)

300 г молочного шоколада (3 плитки)

Способ приготовления:

В кокосовую стружку вливаем сгущенку. Начинайте с 250 г и при необходимости добавляйте больше. Перемешиваем. Масса будет густая и пластилиновая. Смачиваем руки в воде и лепим конфеты. Отправляем на 1-2 часа в холодильник, чтобы конфеты застыли. Глазируем. Топим шоколад на водяной бане. Вода под миской не должна кипеть, чтобы шоколад не пригорел. Когда шоколад растопился, выключите огонь, но миску держите на водяной бане, чтобы он быстро не застыл. С помощью 2 вилок обмачиваем конфеты в шоколаде. Выкладываем на пергаментную бумагу, отправляем на 1 час в морозильник.

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