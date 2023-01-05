Готова уже через три часа: самый простой и быстрый способ закваски капусты
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Такая заготовка отлично дополнит соленья на праздничном столе в Рождество
В Сочельник на столе должно быть 12 особых блюд, включая различные соленья. Обязательно подайте к ужину в честь Рождества и квашеную капусту. Если вы не успели заготовить ее заранее, не переживайте, ведь есть экспресс-способ закваски этого овоща.
Быстро и без лишних хлопот можно приготовить квашеную капусту, которая будет готова к употреблению уже спустя три часа. Капуста получится очень вкусной, ароматной, сочной и хрустящей. Рецепт закваски капусты публикует УНИАН.
Быстрый рецепт квашеной капусты
Ингредиенты:
- 0,5 кг белокочанной капусты
- 1 морковь
- 2 ст. воды
- 30 г соли
- 70 г сахара
- 100 мл столового уксуса 9%
- 100 мл растительного масла
Способ приготовления:
- Для приготовления рассола прокипятить воду, добавить сахар, соль и растительное масло до полного растворения. Дать остыть.
- Нашинковать капусту и хорошо размять.
- Потереть морковь и добавить к капусте. Перемешать.
- В чистые банки заложить овощи и залить рассолом.
- Залить уксус.
- Закрыть банки крышками. Убрать в прохладное место.
Ранее "Телеграф" делился рецептом квашеной капусты с медом, которая точно удивит ваших гостей. А также мы писали, как избежать потемнения квашеной капусты.