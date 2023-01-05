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Готова уже через три часа: самый простой и быстрый способ закваски капусты

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Квашеная капуста очень проста в приготовления Новость обновлена 05 января 2023, 19:20
Квашеная капуста очень проста в приготовления. Фото smakotainfo.com

Такая заготовка отлично дополнит соленья на праздничном столе в Рождество

В Сочельник на столе должно быть 12 особых блюд, включая различные соленья. Обязательно подайте к ужину в честь Рождества и квашеную капусту. Если вы не успели заготовить ее заранее, не переживайте, ведь есть экспресс-способ закваски этого овоща.

Быстро и без лишних хлопот можно приготовить квашеную капусту, которая будет готова к употреблению уже спустя три часа. Капуста получится очень вкусной, ароматной, сочной и хрустящей. Рецепт закваски капусты публикует УНИАН.

Быстрый рецепт квашеной капусты

Ингредиенты:

  • 0,5 кг белокочанной капусты
  • 1 морковь
  • 2 ст. воды
  • 30 г соли
  • 70 г сахара
  • 100 мл столового уксуса 9%
  • 100 мл растительного масла

Способ приготовления:

  1. Для приготовления рассола прокипятить воду, добавить сахар, соль и растительное масло до полного растворения. Дать остыть.
  2. Нашинковать капусту и хорошо размять.
  3. Потереть морковь и добавить к капусте. Перемешать.
  4. В чистые банки заложить овощи и залить рассолом.
  5. Залить уксус.
  6. Закрыть банки крышками. Убрать в прохладное место.

Ранее "Телеграф" делился рецептом квашеной капусты с медом, которая точно удивит ваших гостей. А также мы писали, как избежать потемнения квашеной капусты.

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