Готова уже через три часа: самый простой и быстрый способ закваски капусты

Такая заготовка отлично дополнит соленья на праздничном столе в Рождество

В Сочельник на столе должно быть 12 особых блюд, включая различные соленья. Обязательно подайте к ужину в честь Рождества и квашеную капусту. Если вы не успели заготовить ее заранее, не переживайте, ведь есть экспресс-способ закваски этого овоща.

Быстро и без лишних хлопот можно приготовить квашеную капусту, которая будет готова к употреблению уже спустя три часа. Капуста получится очень вкусной, ароматной, сочной и хрустящей. Рецепт закваски капусты публикует УНИАН.

Быстрый рецепт квашеной капусты

Ингредиенты:

0,5 кг белокочанной капусты

1 морковь

2 ст. воды

30 г соли

70 г сахара

100 мл столового уксуса 9%

100 мл растительного масла

Способ приготовления:

Для приготовления рассола прокипятить воду, добавить сахар, соль и растительное масло до полного растворения. Дать остыть. Нашинковать капусту и хорошо размять. Потереть морковь и добавить к капусте. Перемешать. В чистые банки заложить овощи и залить рассолом. Залить уксус. Закрыть банки крышками. Убрать в прохладное место.

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