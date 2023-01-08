Простой рецепт восхитительной мандариновой паннакотты: буквально тает во рту

Такая вкуснота порадует и взрослых, и детей

Сезон мандаринов продолжается, поэтому попробуйте обязательно добавить этот цитрус в домашние десерты. С мандаринами можно приготовить не только вкусный чизкейк, а и популярный итальянский десерт Panna cotta. Мандариновая паннакотта удивит вас вкусом и будет таять во рту.

Рецепт паннакотты с мандаринами публикует фудблог cook_with_me_at_home в Instagram. Десерт получается очень вкусным и нежным, а запах цитрусов снова окунет вас в атмосферу праздников и отдыха.

Ингредиенты:

Для сливочного слоя:

сливки – 500 мл,

сахар – 100 г,

листовой желатин – 3 шт. (5 г),

вода – 50 мл,

Для мандаринового слоя:

мандарины – 600 г,

листовой желатин – 3 шт. (5 г),

сахар – 25 г,

вода – 50 мл.

Способ приготовления:

Приготовим сливочный слой. Желатин поломать и залить водой на 5 минут. В емкость влить сливки (чем выше процент жирности, тем вкуснее), всыпать сахар и поставить на небольшой огонь, помешивая, держать пока сахар не растопится. Сливки должны быть достаточно горячими, но так, чтобы можно было обмакнуть палец. Не кипятить! Желатин слегка пожать в воде и вылить желатиновую смесь в горячие сливки, хорошо размешать. Стаканы поместить в форму для кексов под углом и разлить в них сливочно-желатиновую смесь. Дать остыть и поставить в холодильник до застывания. Приготовим мандариновый слой. Желатин поломать и залить водой на 5 минут. Мандарины почистить, выложить в блендер и смолоть. Получившуюся смесь процедить через сито. Должно получиться 250 мл сока. Сок вылить в емкость, всыпать сахар и поставить на небольшой огонь, помешивая, пока сахар не растопится. Желатин слегка пожать в воде и вылить желатиновую смесь в теплый сок, хорошо размешать и дать остыть. Выложить поверх сливочной массы и поставить в холодильник до застывания.

Ранее "Телеграф" делился рецептом заготовки из мандаринов, которой хватит на целый год.