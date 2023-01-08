Рецепт изумительного мандаринового варенья: этого лакомства всегда будет мало

Пока продажа мандаринов в разгаре, успейте сделать чудесную закрутку с этим цитрусом

Сезон продаж главного зимнего фрукта — мандарина — продолжается. Можно употреблять цитрус в свежем виде или же использовать для зимних заготовок. Мандарины можно законсервировать в сиропе или же сделать из них вкусное варенье для всей семьи, которое удивит свежим и приятным вкусом.

Закрыть мандарины в банках можно целиком, что заметно сэкономит время в процесс приготовления сладкой закрутки. А если вы добавите к плодам лимон, то заготовка выйдет по вкусу просто идеальной. Рецепт мандаринового варенья публикует портал "Смак. Юа".

Ингредиенты:

Мандарины – 1 кг

Лимон – 1 шт.

Сахар – 1 кг

Вода – 1 стакан

Гвоздика – по вкусу

Способ приготовления:

Мандарины помыть. Каждый плод проколоть зубочисткой в нескольких местах, вставить несколько гвоздик (эта кулинарная уловка придаст варенью исключительный аромат). Поместить мандарины в глубокую емкость, залить водой и варить 10 минут на слабом огне, фрукты должны стать мягкими В отдельной кастрюле приготовить сироп из воды и сахар, проварив 10 минут. Как только масса загустеет, опустить в нее мандарины и готовить еще 10 минут. Оставить смесь на 2 часа для полного остывания. Повторить процедуру еще 2-3 раза, пока сироп не станет прозрачным. Незадолго до полной готовности добавить к содержимому сок лимона. Закрыть варенье удобным способом.

Ранее "Телеграф" делился простым рецептом очень вкусного и нежного десерта с мандаринами.