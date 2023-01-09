Что добавить в рыбные котлеты, чтобы вкус получился нежнее: удачный рецепт

Благодаря соусу ваш обед будет не уступать ресторанным блюдам

Котлеты – вкусное и сытное блюдо, которое дополняет обед и ужин. Необязательно готовить котлеты из куриного мяса, рыбный фарш тоже может быть сочным и насыщенным. Чтобы рыбные котлеты получились более нежными, добавьте в них один ингредиент – греческий йогурт.

Рецепт рыбных котлет с соусом тартар публикует шеф-повар Валентина Саенко в своем блоге в Instagram. С этим соусом рыба смакует еще лучше. Для фарша кулинар рекомендует использовать ассорти рыбы, очень вкусно будет с палтусом, щукой или треской.

Ингредиенты:

Филе рыбы – 600 г

Лук репчатый – 1 шт. (большая)

Зелень (желательно зеленый лук и укроп) – по 3-5 побегов

Яйцо – 1 шт.

Сухари панировочные – 1 ст. л.

Йогурт греческий – 2 ст. л.

Соль, перец

Мука для обвалки котлет

Для соуса:

Йогурт греческий – 150 г (можно заменить на майонез)

Сметана – 100 г

Укроп – 1 пучок

Огурец соленый

Лук крымский — 0,5

Способ приготовления:

Чистим лук, режем кубиком и жарим до румяности. Пока лук жарится, делаем фарш. Рыбу перемалываем блендером (или через мясорубку) с зеленью. Добавляем яйцо, йогурт и сухари. Солим и перчим. Добавляем жареный перемолотый лук. Фарш будет достаточно густой. Формируем котлеты. Обваливаем в муке и жарим. Готовим соус. Огурец и лук порезать мелким кубиком. Порезать укроп. Всё смешать.

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