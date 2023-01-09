Что добавить в рыбные котлеты, чтобы вкус получился нежнее: удачный рецепт
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Благодаря соусу ваш обед будет не уступать ресторанным блюдам
Котлеты – вкусное и сытное блюдо, которое дополняет обед и ужин. Необязательно готовить котлеты из куриного мяса, рыбный фарш тоже может быть сочным и насыщенным. Чтобы рыбные котлеты получились более нежными, добавьте в них один ингредиент – греческий йогурт.
Рецепт рыбных котлет с соусом тартар публикует шеф-повар Валентина Саенко в своем блоге в Instagram. С этим соусом рыба смакует еще лучше. Для фарша кулинар рекомендует использовать ассорти рыбы, очень вкусно будет с палтусом, щукой или треской.
Ингредиенты:
- Филе рыбы – 600 г
- Лук репчатый – 1 шт. (большая)
- Зелень (желательно зеленый лук и укроп) – по 3-5 побегов
- Яйцо – 1 шт.
- Сухари панировочные – 1 ст. л.
- Йогурт греческий – 2 ст. л.
- Соль, перец
- Мука для обвалки котлет
Для соуса:
- Йогурт греческий – 150 г (можно заменить на майонез)
- Сметана – 100 г
- Укроп – 1 пучок
- Огурец соленый
- Лук крымский — 0,5
Способ приготовления:
- Чистим лук, режем кубиком и жарим до румяности. Пока лук жарится, делаем фарш.
- Рыбу перемалываем блендером (или через мясорубку) с зеленью. Добавляем яйцо, йогурт и сухари. Солим и перчим. Добавляем жареный перемолотый лук. Фарш будет достаточно густой. Формируем котлеты. Обваливаем в муке и жарим.
- Готовим соус. Огурец и лук порезать мелким кубиком. Порезать укроп. Всё смешать.
Ранее "Телеграф" делился рецептом засолки красной рыбы, которая получается вкуснее магазинной.