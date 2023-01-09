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Что добавить в рыбные котлеты, чтобы вкус получился нежнее: удачный рецепт

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Рыбные котлеты с соусом тартар – идеальное сочетание Новость обновлена 09 января 2023, 11:35
Рыбные котлеты с соусом тартар – идеальное сочетание. Фото instagram.com/valya__saenko/

Благодаря соусу ваш обед будет не уступать ресторанным блюдам

Котлеты – вкусное и сытное блюдо, которое дополняет обед и ужин. Необязательно готовить котлеты из куриного мяса, рыбный фарш тоже может быть сочным и насыщенным. Чтобы рыбные котлеты получились более нежными, добавьте в них один ингредиент – греческий йогурт.

Рецепт рыбных котлет с соусом тартар публикует шеф-повар Валентина Саенко в своем блоге в Instagram. С этим соусом рыба смакует еще лучше. Для фарша кулинар рекомендует использовать ассорти рыбы, очень вкусно будет с палтусом, щукой или треской.

Ингредиенты:

  • Филе рыбы – 600 г
  • Лук репчатый – 1 шт. (большая)
  • Зелень (желательно зеленый лук и укроп) – по 3-5 побегов
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сухари панировочные – 1 ст. л.
  • Йогурт греческий – 2 ст. л.
  • Соль, перец
  • Мука для обвалки котлет

Для соуса:

  • Йогурт греческий – 150 г (можно заменить на майонез)
  • Сметана – 100 г
  • Укроп – 1 пучок
  • Огурец соленый
  • Лук крымский — 0,5

Способ приготовления:

  1. Чистим лук, режем кубиком и жарим до румяности. Пока лук жарится, делаем фарш.
  2. Рыбу перемалываем блендером (или через мясорубку) с зеленью. Добавляем яйцо, йогурт и сухари. Солим и перчим. Добавляем жареный перемолотый лук. Фарш будет достаточно густой. Формируем котлеты. Обваливаем в муке и жарим.
  3. Готовим соус. Огурец и лук порезать мелким кубиком. Порезать укроп. Всё смешать.

Ранее "Телеграф" делился рецептом засолки красной рыбы, которая получается вкуснее магазинной.

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