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Рецепт маринованной капусты по-армянски, который захочет украсть свекровь

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Маринованная капуста со свеклой - простой рецепт
Маринованная капуста со свеклой - простой рецепт. Фото youtube.com

Идеальная закуска к праздничному столу

Замариновать этот полезный овощ можно разными способами. Например, закрыть капусту с морковью и перцем, или заквасить с медом! Также есть еще один способ консервации капусты, который популярен в других странах.

Капуста получатся очень хрустящей, ароматной, вкусной и, одновременно, острой, если замариновать ее по армянскому рецепту. Им поделились в кулинарном блоге konservacjya в Инстаграме.

Как замариновать капусту со свеклой

Ингредиенты:

  • Капуста — 5 кг
  • Свекла — 0,5 кг
  • Перец острый — 1 шт.
  • Корень хрена — 1 шт.

Для рассола на 1,2 л

  • Соль — 1 ст.л.
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Черный перец горошком — 5 шт.

Приготовление:

  1. Качан капусты разрезать на 6-8 частей.
  2. Свеклу почистить, нарезать тонкими кружками.
  3. Острый перец помыть.
  4. Корень хрена почистить. Нарезать крупными кусками.
  5. Приготовить рассол: воду с солью и специями довести до кипения, кипятить 15 минут, полностью остудить.
  6. Банки простерилизовать и уложить в них капусту со свеклой. Залить рассолом.
  7. Закрыть банки капроновыми крышками. Оставить при комнатной температуре на 3 дня. Затем убрать в прохладное место на хранение.

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#Рецепты #Капуста #Консервация #Маринады