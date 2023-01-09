Рецепт маринованной капусты по-армянски, который захочет украсть свекровь
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Идеальная закуска к праздничному столу
Замариновать этот полезный овощ можно разными способами. Например, закрыть капусту с морковью и перцем, или заквасить с медом! Также есть еще один способ консервации капусты, который популярен в других странах.
Капуста получатся очень хрустящей, ароматной, вкусной и, одновременно, острой, если замариновать ее по армянскому рецепту. Им поделились в кулинарном блоге konservacjya в Инстаграме.
Как замариновать капусту со свеклой
Ингредиенты:
- Капуста — 5 кг
- Свекла — 0,5 кг
- Перец острый — 1 шт.
- Корень хрена — 1 шт.
Для рассола на 1,2 л
- Соль — 1 ст.л.
- Лавровый лист — 1 шт.
- Черный перец горошком — 5 шт.
Приготовление:
- Качан капусты разрезать на 6-8 частей.
- Свеклу почистить, нарезать тонкими кружками.
- Острый перец помыть.
- Корень хрена почистить. Нарезать крупными кусками.
- Приготовить рассол: воду с солью и специями довести до кипения, кипятить 15 минут, полностью остудить.
- Банки простерилизовать и уложить в них капусту со свеклой. Залить рассолом.
- Закрыть банки капроновыми крышками. Оставить при комнатной температуре на 3 дня. Затем убрать в прохладное место на хранение.
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