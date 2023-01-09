Рецепт маринованной капусты по-армянски, который захочет украсть свекровь

Идеальная закуска к праздничному столу

Замариновать этот полезный овощ можно разными способами. Например, закрыть капусту с морковью и перцем, или заквасить с медом! Также есть еще один способ консервации капусты, который популярен в других странах.

Капуста получатся очень хрустящей, ароматной, вкусной и, одновременно, острой, если замариновать ее по армянскому рецепту. Им поделились в кулинарном блоге konservacjya в Инстаграме.

Как замариновать капусту со свеклой

Ингредиенты:

Капуста — 5 кг

Свекла — 0,5 кг

Перец острый — 1 шт.

Корень хрена — 1 шт.

Для рассола на 1,2 л

Соль — 1 ст.л.

Лавровый лист — 1 шт.

Черный перец горошком — 5 шт.

Приготовление:

Качан капусты разрезать на 6-8 частей. Свеклу почистить, нарезать тонкими кружками. Острый перец помыть. Корень хрена почистить. Нарезать крупными кусками. Приготовить рассол: воду с солью и специями довести до кипения, кипятить 15 минут, полностью остудить. Банки простерилизовать и уложить в них капусту со свеклой. Залить рассолом. Закрыть банки капроновыми крышками. Оставить при комнатной температуре на 3 дня. Затем убрать в прохладное место на хранение.

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