Как запечь цветную капусту, чтобы она получилась хрустящей снаружи и сочной внутри: рецепт

Аромат от специй будет разноситься по всему дому

Приготовить цветную капусту в духовке, чтобы она получилась действительно вкусной, не составит труда.

Предлагаем вам рецепт аппетитной заготовки, чей аромат будет разноситься по всему дому. А весь секрет запекания овоща заключается в том, чтобы залить их йогуртом. Благодаря ему капуста получится хрустящей снаружи, и нежной и сочной внутри. Об этом пишет vazhnoznat.

Как запечь цветную капусту в йогурте

Ингредиенты:

400 г цветной капусты

250 мл йогурта

150 г сыра

2 яйца

1,5 ст. л. муки

4 ст. л. оливкового масла

1 веточка розмарина

2 зубчика чеснока

соль, перец по вкусу

Приготовление:

Капусту промываем и разбираем на соцветия. Отвариваем в воде в течение 4 минут. Потом даем капусте остыть и выкладываем ее в форму для запекания. Солим и перчим капусту. Кладем к овощу одну веточку розмарина для запаха. Два зубчика чеснока пропускаем через пресс или мелко нарезаем и добавляем к капусте. Поливаем капусту 2 столовыми ложками оливкового масла. В отдельной емкости смешиваем 2 яйца, йогурт и муку. Добавляем также соль, перец и 2 столовые ложки оливкового масла. Этим соусом заливаем капусту. Ставим в духовку на 30–40 минут. Выпекаем при температуре 180 градусов. Потом посыпаем тертым твердым сыром и ставим в духовку еще на 15 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вкусно замариновать цветную капусту. Благодаря этому способу овощи получаются неразваренными, хрустящими и вкусными.