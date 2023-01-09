Как запечь цветную капусту, чтобы она получилась хрустящей снаружи и сочной внутри: рецепт
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Аромат от специй будет разноситься по всему дому
Приготовить цветную капусту в духовке, чтобы она получилась действительно вкусной, не составит труда.
Предлагаем вам рецепт аппетитной заготовки, чей аромат будет разноситься по всему дому. А весь секрет запекания овоща заключается в том, чтобы залить их йогуртом. Благодаря ему капуста получится хрустящей снаружи, и нежной и сочной внутри. Об этом пишет vazhnoznat.
Как запечь цветную капусту в йогурте
Ингредиенты:
- 400 г цветной капусты
- 250 мл йогурта
- 150 г сыра
- 2 яйца
- 1,5 ст. л. муки
- 4 ст. л. оливкового масла
- 1 веточка розмарина
- 2 зубчика чеснока
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Капусту промываем и разбираем на соцветия. Отвариваем в воде в течение 4 минут. Потом даем капусте остыть и выкладываем ее в форму для запекания.
- Солим и перчим капусту. Кладем к овощу одну веточку розмарина для запаха. Два зубчика чеснока пропускаем через пресс или мелко нарезаем и добавляем к капусте. Поливаем капусту 2 столовыми ложками оливкового масла.
- В отдельной емкости смешиваем 2 яйца, йогурт и муку. Добавляем также соль, перец и 2 столовые ложки оливкового масла. Этим соусом заливаем капусту.
- Ставим в духовку на 30–40 минут. Выпекаем при температуре 180 градусов. Потом посыпаем тертым твердым сыром и ставим в духовку еще на 15 минут.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как вкусно замариновать цветную капусту. Благодаря этому способу овощи получаются неразваренными, хрустящими и вкусными.