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Шикарный шоколадный торт, который готовится без духовки: простейший рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Шоколадный торт
Шоколадный торт. Фото shutterstock.com

Вкусный десерт можно приготовить на обычной сковороде

Если вы не сильно "дружите" с духовкой, то существует множество идей для десерта без выпечки. Один из вариантов – заменить духовой шкаф альтернативой. Если у вас есть газовая печь, то чудесный шоколадный пирог можно сделать даже без света, ведь он готовится на обычной сковороде.

Рецепт шоколадного торта на сковороде публикует фудблог kelbas_v в Instagram. Десерт получается вкусным, нежным и ароматным. Отличный вариант, если нет ничего сладенького подать к чаю. Этот рецепт, к слову, подходит и к микроволновке или мультиварке.

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 180 г сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара (10 г)
  • 0,5 ч. л. соли
  • 100 мл подсолнечного масла
  • 200 мл молока
  • 250 г муки
  • 50 г какао
  • 18 г разрыхлителя
  • фрукты (яблоки/вишни/абрикосы/персики)
  • 1 ст. л. манки для присыпки фруктов

Способ приготовления:

  1. Взбиваем яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью до кремового цвета. Вливаем масло и молоко, перемешиваем. В другой миске смешиваем муку, какао и разрыхлитель. В несколько подходов всыпаем сухие ингредиенты в яично-молочную смесь, перемешиваем.
  2. Фрукты нарезаем дольками или кубиком (в зависимости от вида) и просушиваем.
  3. Кладем на дно сковороды лист пергамента в форме круга, немного смазываем бортики и пергамент растительным маслом. Выливаем половину теста, присыпаем манкой и выкладываем фрукты. Заливаем остатками теста, разравниваем, немного трясём сковороду, чтобы пирог равномерно поднимался. Накрываем крышкой и печем на чуть меньшем среднего огне 25-30 минут.
  4. Как только края стали сухими (как будто пропеченными), накрываем торт новым листом пергамента, кладем сверху тарелку и переворачиваем пирог из сковороды на нее. Беремся за край нижнего пергамента и снова перекладываем пирог на сковороду, накрываем крышкой и печем еще 20-25 минут.
  5. Готовый пирог выкладываем на тарелку, освобождаем от пергамента и украшаем. Можно разделить на коржи, добавить крем или залить шоколадом сверху.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусных завитушек к чаю.

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