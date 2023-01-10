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Любовь с первого кусочка: рецепт фаршмака с картофельными вафлями

Автор
Анастасия Николаенко
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Автор
Любовь с первого кусочка: форшмак из сельди и тюльки
Любовь с первого кусочка: форшмак из сельди и тюльки. Фото pinterest.com

Не блюдо, а праздник: форшмак из двух видов рыбы на картофельных вафлях

Вы ни на минуточку не пожалеете, если приготовите такое блюдо. Ведь сочетание картофельных вафель с форшмаком не оставит никого равнодушным. Времени на приготовление вы потратите немного, не больше 40 минут.

Но как славно угостить семью таким блюдом. Идеальное сочетание. .

Кстати, если у вас нет яблок – можно использовать творог, а чтобы украсить блюдо – посыпьте его молодым луком, надеемся вы выращиваете его на подоконнике.

Если у вас много яблок, то вы можете приготовить пюре без добавления сахара.

Этим рецептом поделился с нами австралийский сайт вкусной и полезной пищи taste.com.au.

Картофельные вафли к форшмаку
pinterest.com

Картофельные вафли

Ингредиенты:

  • Картофель — 3 шт
  • Твердый сыр — 50 г
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный – по вкусу
  • Масло сливочное — 30 г
  • Молоко – 30 мл

Приготовление:

  1. Картофель в мундирах отварить в подсоленной воде. Остудите, почистите и сделайте пюре.
  2. Добавьте сливочное масло, подогретое молоко и натертый на мелкой терке сыр, посолите и поперчите.
  3. Замесите тесто и смотрите, чтобы не было комочков.
  4. Если у вас нет вафельницы – сделайте из теста шарики, выложите на лист застеленный пергаментом и раздавите донышком стакана.
  5. Выпекайте при температуре 180° С до румяной корочки.

Форшмак из сельди с тюлечкой

Ингредиенты:

  • Сельдь – 1 шт
  • Тюлька – 100 гр
  • Яблоко кислое — 1 штука
  • Луковица – 0,5
  • Картофель в шелухе – 2 штуки

Приготовление:

  1. Почистите всю рыбу, отделите филе от костей. Если берете консервы – чистить не нужно.
  2. В чашу блендера сложите все ингредиенты и взбейте до однороднуй массы.
Теги:
#Рецепт #Селедка #Вафли #Взбитый сливочный форшмак