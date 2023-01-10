Любовь с первого кусочка: рецепт фаршмака с картофельными вафлями

Не блюдо, а праздник: форшмак из двух видов рыбы на картофельных вафлях

Вы ни на минуточку не пожалеете, если приготовите такое блюдо. Ведь сочетание картофельных вафель с форшмаком не оставит никого равнодушным. Времени на приготовление вы потратите немного, не больше 40 минут.

Но как славно угостить семью таким блюдом. Идеальное сочетание. .

Кстати, если у вас нет яблок – можно использовать творог, а чтобы украсить блюдо – посыпьте его молодым луком, надеемся вы выращиваете его на подоконнике.

Если у вас много яблок, то вы можете приготовить пюре без добавления сахара.

Этим рецептом поделился с нами австралийский сайт вкусной и полезной пищи taste.com.au.

Картофельные вафли

Ингредиенты:

Картофель — 3 шт

Твердый сыр — 50 г

Соль – по вкусу

Перец черный – по вкусу

Масло сливочное — 30 г

Молоко – 30 мл

Приготовление:

Картофель в мундирах отварить в подсоленной воде. Остудите, почистите и сделайте пюре. Добавьте сливочное масло, подогретое молоко и натертый на мелкой терке сыр, посолите и поперчите. Замесите тесто и смотрите, чтобы не было комочков. Если у вас нет вафельницы – сделайте из теста шарики, выложите на лист застеленный пергаментом и раздавите донышком стакана. Выпекайте при температуре 180° С до румяной корочки.

Форшмак из сельди с тюлечкой

Ингредиенты:

Сельдь – 1 шт

Тюлька – 100 гр

Яблоко кислое — 1 штука

Луковица – 0,5

Картофель в шелухе – 2 штуки

Приготовление: