Любовь с первого кусочка: рецепт фаршмака с картофельными вафлями
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Не блюдо, а праздник: форшмак из двух видов рыбы на картофельных вафлях
Вы ни на минуточку не пожалеете, если приготовите такое блюдо. Ведь сочетание картофельных вафель с форшмаком не оставит никого равнодушным. Времени на приготовление вы потратите немного, не больше 40 минут.
Но как славно угостить семью таким блюдом. Идеальное сочетание. .
Кстати, если у вас нет яблок – можно использовать творог, а чтобы украсить блюдо – посыпьте его молодым луком, надеемся вы выращиваете его на подоконнике.
Если у вас много яблок, то вы можете приготовить пюре без добавления сахара.
Этим рецептом поделился с нами австралийский сайт вкусной и полезной пищи taste.com.au.
Картофельные вафли
Ингредиенты:
- Картофель — 3 шт
- Твердый сыр — 50 г
- Соль – по вкусу
- Перец черный – по вкусу
- Масло сливочное — 30 г
- Молоко – 30 мл
Приготовление:
- Картофель в мундирах отварить в подсоленной воде. Остудите, почистите и сделайте пюре.
- Добавьте сливочное масло, подогретое молоко и натертый на мелкой терке сыр, посолите и поперчите.
- Замесите тесто и смотрите, чтобы не было комочков.
- Если у вас нет вафельницы – сделайте из теста шарики, выложите на лист застеленный пергаментом и раздавите донышком стакана.
- Выпекайте при температуре 180° С до румяной корочки.
Форшмак из сельди с тюлечкой
Ингредиенты:
- Сельдь – 1 шт
- Тюлька – 100 гр
- Яблоко кислое — 1 штука
- Луковица – 0,5
- Картофель в шелухе – 2 штуки
Приготовление:
- Почистите всю рыбу, отделите филе от костей. Если берете консервы – чистить не нужно.
- В чашу блендера сложите все ингредиенты и взбейте до однороднуй массы.