Рецепт родом из детства: самые вкусные орешки со сгущенкой

Любимый десерт взрослых и детей – орешки со сгущенкой

Вкуснейший десерт который мы любим и помним можно приготовить даже если у вас нет специальной формы для орешков.

Воспользовавшись нашим рецептом вы легко сделаете форму для печенья самостоятельно.

Помимо сгущенки для начинки стоит использовать арахис, так получится намного вкуснее. Кстати, если вы хотите приготовить сгущенку самостоятельно то воспользуйтесь этим рецептом, вам понадобится всего три ингредиента.

Ингредиенты

Тесто:

масло сливочное — 70 г

яйцо – 1 шт

сахар – 1 ст. л

соль — щепотка

мука – 170 г

разрыхлитель – 1/3 ч.л

молоко – 2 ст.л

Начинка :

вареная сгущенка — 220 г

арахис – 110 г

Приготовление:

Сливочное масло растопите, если будете делать это в микроволновке не ставьте на долго, ведь масло может "стрелять". Яйцо смешайте с сахаром и добавьте щепотку соли. Влейте растопленное масло (только дождитесь, когда оно немного остынет), добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Замесите тесто, в конце добавьте молоко. Тесто раскатайте в пласт толщиной 4-5 мм и вырежьте кружочки фужером. Из фольги сформируйте овальные орешки, возьмите кружочек теста и наложите его на орешек из фольги. Чайной ложкой сделайте узор и отправьте в духовой шкаф на 12-15 минут при 180° С. Для начинки арахис промываем и поджариваем на сухой сковороде до румяности, перемалываем блендером в крошку, смешиваем с вареной сгущенкой. Начинка готова. Охлажденные половинки орешков наполняем начинкой и соединяем между собой.

Также попробуйте приготовить вкусные завитки к чаю по нашему рецепту или шоколадный чизкейк без выпечки всего из трех ингредиентов.