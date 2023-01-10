Как вкусно заквасить капусту: рецепт давнего украинского блюда крыжавки

В таком виде капуста дополнит даже праздничный стол

У каждой семьи есть свой рецепт квашеной капусты. Эту заготовку издавна любили наши предки. У украинцев особенно популярной была крыжавка – старинное украинское блюдо из капусты. В народе такую ферментированную капусту еще могут называть "пелюсткой".

Рецепт крыжавки публикует фудблог my_happyfood в Instagram. Ее легко узнать по яркому цвету. Повар Эдуард Насиров рассказывает, что без сахара и уксуса, капуста богата пробиотиками, как и все ферментированные овощи.

Ингредиенты:

1 капуста

200 г свеклы

100 г корня сельдерея

4 зубчика чеснока

1 ч. л. тмина

1 л воды

2 ст. л соли

2 ст. л. меда или другой альтернативы

Способ приготовления:

Нарезать соломкой свеклу и сельдерей, измельчить чеснок. Капусту разрезать на 1/8 так, чтобы кочерыжка держала листья. Сложить слоями в банку все овощи, чеснок и тмин. В кипятке растворить соль и мед и залить горячей водой капусту так, чтобы она все покрыла. Закрыть банку марлей и поставить при комнатной температуре где-то на 7-10-14 дней. Примерно до конца 1 недели (но это зависит от того, как тепло у вас дома) на поверхности появятся пузырьки. Капуста должна кваситься около 2 недель, но пробовать овощи можно и раньше – будут "малосольными". Когда крыжавки приобретут равномерно розовый цвет – закрыть крышкой и убрать в холодильник. Перед подачей капусту порезать.

Ранее "Телеграф" делился рецептом закваски капусты с медом. А еще мы рассказывали, что поможет квашеной капусте не темнеть.