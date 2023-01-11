Рецепт необычного и согревающего супа из жареной моркови, яблок и острого перца
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Такой суп отличный способ согреться во время морозов
Морковь – полезный и вкусный корнеплод, который сделает вкуснее любое блюдо. А еще она помогает улучшить самочувствие и снизить уровень стресса.
Сегодня мы предлагаем приготовить очень необычный для украинской кухни суп из жареной моркови, яблок и лука. Как уверяют авторы этого рецепта с сайта realfood.tesco.com — такой суп лучше всего есть в холодное время года, ведь он согревает и ободряет.
Ингредиенты
- 700 г моркови, очищенной и нарезанной средними кусочками
- 3 чайные ложки семян тмина
- 1 ст.л оливкового масла плюс 1 ч.л
- 1 красный лук, крупно нарезанный
- 2 яблока, нарезанных кусочками
- ½ чайной ложки измельченного перца чили
- ½ чайной ложки молотой куркумы
- 450 мл яблочного сока
- 4 столовые ложки тыквенных семян
Способ приготовления
- Разогрейте духовой шкаф до 180˚C. Положите морковь в форму для жарки, добавьте 2 чайные ложками тмина и 1 чайную ложку масла.
- Запекайте в течение 25 минут, пока морковь не станет мягкой.
- Разогрейте в кастрюле на сильном огне масло. Обжарьте лук и яблоки в течение 5 минут, чтобы они размягчились.
- Добавьте оставшиеся перец чили, куркуму и семена тмина, тушите еще 2 минуты, периодически помешивая.
- Добавить бульон и яблочный сок и довести до кипения. Накрыть крышкой и тушить 5 мин.
- С помощью комбайна или блендера измельчите все ингредиенты. Добавьте яблочную смесь и взбейте до однородности.
- Поджарьте семена на сильном огне в течение 2-3 минут.
- Разлейте суп в тарелки и посыпьте поджаренными семенами.