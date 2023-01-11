Рецепт необычного и согревающего супа из жареной моркови, яблок и острого перца

Такой суп отличный способ согреться во время морозов

Морковь – полезный и вкусный корнеплод, который сделает вкуснее любое блюдо. А еще она помогает улучшить самочувствие и снизить уровень стресса.

Сегодня мы предлагаем приготовить очень необычный для украинской кухни суп из жареной моркови, яблок и лука. Как уверяют авторы этого рецепта с сайта realfood.tesco.com — такой суп лучше всего есть в холодное время года, ведь он согревает и ободряет.

Ингредиенты

700 г моркови, очищенной и нарезанной средними кусочками

3 чайные ложки семян тмина

1 ст.л оливкового масла плюс 1 ч.л

1 красный лук, крупно нарезанный

2 яблока, нарезанных кусочками

½ чайной ложки измельченного перца чили

½ чайной ложки молотой куркумы

450 мл яблочного сока

4 столовые ложки тыквенных семян

Способ приготовления