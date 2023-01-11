Укр

Рецепт необычного и согревающего супа из жареной моркови, яблок и острого перца

Автор
Анастасия Николаенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Простой и бюджетный рецепт точно удивит вас своими вкусовыми качествами
Простой и бюджетный рецепт точно удивит вас своими вкусовыми качествами. Фото realfood.tesco.com

Такой суп отличный способ согреться во время морозов

Морковь – полезный и вкусный корнеплод, который сделает вкуснее любое блюдо. А еще она помогает улучшить самочувствие и снизить уровень стресса.

Сегодня мы предлагаем приготовить очень необычный для украинской кухни суп из жареной моркови, яблок и лука. Как уверяют авторы этого рецепта с сайта realfood.tesco.com — такой суп лучше всего есть в холодное время года, ведь он согревает и ободряет.

Ингредиенты

  • 700 г моркови, очищенной и нарезанной средними кусочками
  • 3 чайные ложки семян тмина
  • 1 ст.л оливкового масла плюс 1 ч.л
  • 1 красный лук, крупно нарезанный
  • 2 яблока, нарезанных кусочками
  • ½ чайной ложки измельченного перца чили
  • ½ чайной ложки молотой куркумы
  • 450 мл яблочного сока
  • 4 столовые ложки тыквенных семян

Способ приготовления

  1. Разогрейте духовой шкаф до 180˚C. Положите морковь в форму для жарки, добавьте 2 чайные ложками тмина и 1 чайную ложку масла.
  2. Запекайте в течение 25 минут, пока морковь не станет мягкой.
  3. Разогрейте в кастрюле на сильном огне масло. Обжарьте лук и яблоки в течение 5 минут, чтобы они размягчились.
  4. Добавьте оставшиеся перец чили, куркуму и семена тмина, тушите еще 2 минуты, периодически помешивая.
  5. Добавить бульон и яблочный сок и довести до кипения. Накрыть крышкой и тушить 5 мин.
  6. С помощью комбайна или блендера измельчите все ингредиенты. Добавьте яблочную смесь и взбейте до однородности.
  7. Поджарьте семена на сильном огне в течение 2-3 минут.
  8. Разлейте суп в тарелки и посыпьте поджаренными семенами.
Теги:
#Рецепт #Яблоки #Суп #Морковь