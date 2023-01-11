Сытный картофельный салат с колбасками, солеными огурцами и фасолью

Сочетание продуктов от которого прибавится энергия и поднимется настроение

Такой салат можно приготовить если у вас в холодильнике остались продукты, которых слишком мало, чтобы накормить всех, а самому все съедать неудобно. Колбаски, соленые огурцы, два яйца и пара картофелин — и вот у вас уже готов вкусный салат, который порадует любителей сытно поесть. Также вы можете ознакомится с рецептами салатов, которые готовятся за 10 минут.

Рецептом салата с колбасками и картофелем поделился с нами сайт вкусной и полезной еды realfood.tesco.com.

Ингредиенты:

Копченые колбаски – 200 г

Маринованные огурцы – 100 г

Фасоль стручковая – 4 ст. л

Маринованный лук – половина луковицы

Яйца – 2 шт

Укроп измельченный – 2 ч.л.

Чеснок – 2 зуб

Красный лук – ½ шт

Помидоры черри – 3-4 шт

Картофель отварной – 2 шт

Заправка:

Растительное масло – 75 мл

Сок лимонный – ½ шт

Соль, перец – по вкусу

Сахар – по вкусу

Способ приготовления:

Сварите вкрутую яйца и отварите картофель в мундирах. Охладите, очистите и нарежьте яйца дольками, а картофель кубиками. Копченые колбаски нарежьте кружочками, соломкой нарежьте маринованные огурцы. Отварите стручковую фасоль с добавлением чеснока, для этого в кипящую воду бросьте фасоль на 5 минут. Очистите красный лук и нарежьте половину кольцами и замаринуйте. Для этого залейте луковицу кипятком, добавьте немного уксуса и пол чайной ложки сахара. Смешайте сок лимона, соль, перец, сахар и растительное масло для заправки. Соединить в миске нарезанные колбаски, огурцы и стручковую фасоль. Добавить укроп, красный и маринованный лук, заправьте и тщательно перемешайте. Выложите на тарелки, украсьте разрезанными половинками помидоров черри.

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