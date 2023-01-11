Сытный картофельный салат с колбасками, солеными огурцами и фасолью
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Сочетание продуктов от которого прибавится энергия и поднимется настроение
Такой салат можно приготовить если у вас в холодильнике остались продукты, которых слишком мало, чтобы накормить всех, а самому все съедать неудобно. Колбаски, соленые огурцы, два яйца и пара картофелин — и вот у вас уже готов вкусный салат, который порадует любителей сытно поесть. Также вы можете ознакомится с рецептами салатов, которые готовятся за 10 минут.
Рецептом салата с колбасками и картофелем поделился с нами сайт вкусной и полезной еды realfood.tesco.com.
Ингредиенты:
- Копченые колбаски – 200 г
- Маринованные огурцы – 100 г
- Фасоль стручковая – 4 ст. л
- Маринованный лук – половина луковицы
- Яйца – 2 шт
- Укроп измельченный – 2 ч.л.
- Чеснок – 2 зуб
- Красный лук – ½ шт
- Помидоры черри – 3-4 шт
- Картофель отварной – 2 шт
Заправка:
- Растительное масло – 75 мл
- Сок лимонный – ½ шт
- Соль, перец – по вкусу
- Сахар – по вкусу
Способ приготовления:
- Сварите вкрутую яйца и отварите картофель в мундирах.
- Охладите, очистите и нарежьте яйца дольками, а картофель кубиками.
- Копченые колбаски нарежьте кружочками, соломкой нарежьте маринованные огурцы.
- Отварите стручковую фасоль с добавлением чеснока, для этого в кипящую воду бросьте фасоль на 5 минут.
- Очистите красный лук и нарежьте половину кольцами и замаринуйте. Для этого залейте луковицу кипятком, добавьте немного уксуса и пол чайной ложки сахара.
- Смешайте сок лимона, соль, перец, сахар и растительное масло для заправки.
- Соединить в миске нарезанные колбаски, огурцы и стручковую фасоль.
- Добавить укроп, красный и маринованный лук, заправьте и тщательно перемешайте.
- Выложите на тарелки, украсьте разрезанными половинками помидоров черри.
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