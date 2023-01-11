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Сытный картофельный салат с колбасками, солеными огурцами и фасолью

Автор
Анастасия Николаенко
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Прекрасный салат, который можно приготовить из остатков продуктов и накормить целую семью
Прекрасный салат, который можно приготовить из остатков продуктов и накормить целую семью. Фото realfood.tesco.com

Сочетание продуктов от которого прибавится энергия и поднимется настроение

Такой салат можно приготовить если у вас в холодильнике остались продукты, которых слишком мало, чтобы накормить всех, а самому все съедать неудобно. Колбаски, соленые огурцы, два яйца и пара картофелин — и вот у вас уже готов вкусный салат, который порадует любителей сытно поесть. Также вы можете ознакомится с рецептами салатов, которые готовятся за 10 минут.

Рецептом салата с колбасками и картофелем поделился с нами сайт вкусной и полезной еды realfood.tesco.com.

Ингредиенты:

  • Копченые колбаски – 200 г
  • Маринованные огурцы – 100 г
  • Фасоль стручковая – 4 ст. л
  • Маринованный лук – половина луковицы
  • Яйца – 2 шт
  • Укроп измельченный – 2 ч.л.
  • Чеснок – 2 зуб
  • Красный лук – ½ шт
  • Помидоры черри – 3-4 шт
  • Картофель отварной – 2 шт

Заправка:

  • Растительное масло – 75 мл
  • Сок лимонный – ½ шт
  • Соль, перец – по вкусу
  • Сахар – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сварите вкрутую яйца и отварите картофель в мундирах.
  2. Охладите, очистите и нарежьте яйца дольками, а картофель кубиками.
  3. Копченые колбаски нарежьте кружочками, соломкой нарежьте маринованные огурцы.
  4. Отварите стручковую фасоль с добавлением чеснока, для этого в кипящую воду бросьте фасоль на 5 минут.
  5. Очистите красный лук и нарежьте половину кольцами и замаринуйте. Для этого залейте луковицу кипятком, добавьте немного уксуса и пол чайной ложки сахара.
  6. Смешайте сок лимона, соль, перец, сахар и растительное масло для заправки.
  7. Соединить в миске нарезанные колбаски, огурцы и стручковую фасоль.
  8. Добавить укроп, красный и маринованный лук, заправьте и тщательно перемешайте.
  9. Выложите на тарелки, украсьте разрезанными половинками помидоров черри.

Раньше мы рассказывали как заквасить капусту, чтобы не стыдно было выставить перед родственниками. Это отличный продукт, которым следует запастись.

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#Рецепт #Салат #Колбаса