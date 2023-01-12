Супервкусная жареная пицца из Неаполя: рецепт за десять минут

На приготовление этой пиццы вам понадобится всего 10 минут

Такую пиццу выпекать не нужно, стоит добавить простой в приготовлении соус, моцареллу и свежий базилик. И вот у вас уже готова вкусная закуска или легкий ужин. Как и все хорошие итальянские рецепты, жареная пицца – очень простое блюдо, которое можно сделать за считанные минуты, ведь для приготовления требуется только сковорода.

Тесто получается рыхлым, воздушным и совсем не жирным, а еще оно быстро жарится до хрустящей корочки, как отмечает автор рецепта.

Жареная пицца или пицца Фритте появилась в Неаполе после Второй мировой войны. Когда цены на традиционные ингредиенты очень подорожали, жареная пицца стала удобным и бюджетным вариантом приготовления традиционной неаполитанской уличной еды.

Ингредиенты

Тесто для пиццы

Растительное масло

Соус

Моцарелла

Базилик

Как приготовить соус:

Разогрейте томатную пасту в маленькой кастрюле вместе с чесноком и оливковым маслом и протушите несколько минут.

Приготовление

Посыпьте мукой рабочую поверхность, разделите тесто для пиццы на кусочки размером с ваш кулак. Разровняйте и растяните тесто на круги толщиной около 1 см и шириной 10-15 см. Налейте растительное масло в небольшую сковороду, чтобы она покрыла дно, хорошо разогрейте. Растяните каждый кусок теста перед приготовлением, чтобы оно равномерно пропеклось. Жарьте каждый кусочек отдельно по 1 минуте с каждой стороны до золотисто-коричневого цвета. Обсушите на бумажном полотенце. Смажьте соусом жареное тесто, добавьте моцареллу и листья свежего базилика.

Для приготовления этой пиццы можно использовать любой соус, необязательно готовить его самостоятельно. И конечно же вы можете использовать майонез без яиц, который готовится всего за 30 секунд. Экспериментируйте и добавляйте любые ингредиенты, которые найдете в своём холодильнике. Также обратите внимание на рецепт картофельной пиццы с начинкой на любой вкус.