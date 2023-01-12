Укр

Учимся у мэтра: тушеное мясо с коньяком по рецепту Джулии Чайлд

Автор
Анастасия Николаенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Рецепты Джулии Чайлд считаются эталоном кулинарного искусства Новость обновлена 12 января 2023, 14:34
Рецепты Джулии Чайлд считаются эталоном кулинарного искусства. Фото pinterest.com

Джулия Чайлд автор кулинарных книг и телеведущая была известна далеко за пределами США

Рецепты Джулии Чайлд не для ежедневного приготовления, ведь часто они сложны и занимают много времени. Но потраченное время окупается с лихвой. Мясо по этому рецепту получается мягким и ароматным, в своей книге автор отмечает, что такое долгое приготовления мяса очень полезно для детей. Если вы хотите приготовить что-то полегче – обратите внимание на рецепт свиной грудки по-китайски.

Жизнь Джулии Чайлд наполнена множеством интересных эпизодов. Во времена Второй мировой войны она работала в разведке над разработкой противоакульего яда, который отгонял бы акул от мин. После войны, придя на ужин в один из старейших ресторанов Франции, Джулия поняла, что раньше ничего не знала о кулинарии. Так и начались ее эксперименты с едой, приведшие к международной славе в кулинарных кругах. Публикуем самый известный рецепт мясного жаркого с коньяком от Джулии Чайлд.

Рецепт легендарного "Жаркого с коньяком" от Джулии Чайлд

Составляющие

  • Оливковое масло – 4 ст.л
  • Коньяк – 2 ст.л
  • Мясо – 2,5 кг
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу
  • Лук – 2 шт
  • Морковь – 4 шт
  • Грибы – 150 г
  • Чеснок – 1 головка
  • Цедра апельсина – 1 шт
  • Помидор – 2 шт
  • Белое вино – 2 бутылки
  • Петрушка – пучок
  • Тимьян – 6-8 стеблей
  • Лавровый лист – 2 шт

Способ приготовления

  1. Приготовьте маринад из половины оливкового масла, коньяка, соли и перца.
  2. Маринуйте мясо в маринаде в течение 2 часов.
  3. В кастрюле с толстым дном подогрейте вторую половину оливкового масла.
  4. Добавьте лук, морковь, грибы, измельченный чеснок, цедру апельсина и две щепотки соли.
  5. Поджарьте, а затем убавьте огонь и накройте крышкой.
  6. Тушите 8-10 минут, пока лук и чеснок не станут мягкими, затем добавьте мясо.
  7. Также в кастрюлю добавьте помидоры, вино, травы, связанные пучком, черный перец.
  8. Перемешайте содержимое кастрюли, влейте вино, накройте крышкой и поставьте в духовку.
  9. Готовьте в духовке 3-4 часа при температуре 160 градусов.

Надеемся вы найдете время, чтобы попробовать это непревзойденное жаркое. Кстати сочетание вина с тимьяном может улучшить любые мясные блюда. Раньше мы публиковали интересный рецепт из которого вы можете узнать с чем потушить курицу, чтобы вкус мяса был насыщеннее.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Духовка