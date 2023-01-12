Учимся у мэтра: тушеное мясо с коньяком по рецепту Джулии Чайлд

Джулия Чайлд автор кулинарных книг и телеведущая была известна далеко за пределами США

Рецепты Джулии Чайлд не для ежедневного приготовления, ведь часто они сложны и занимают много времени. Но потраченное время окупается с лихвой. Мясо по этому рецепту получается мягким и ароматным, в своей книге автор отмечает, что такое долгое приготовления мяса очень полезно для детей. Если вы хотите приготовить что-то полегче – обратите внимание на рецепт свиной грудки по-китайски.

Жизнь Джулии Чайлд наполнена множеством интересных эпизодов. Во времена Второй мировой войны она работала в разведке над разработкой противоакульего яда, который отгонял бы акул от мин. После войны, придя на ужин в один из старейших ресторанов Франции, Джулия поняла, что раньше ничего не знала о кулинарии. Так и начались ее эксперименты с едой, приведшие к международной славе в кулинарных кругах. Публикуем самый известный рецепт мясного жаркого с коньяком от Джулии Чайлд.

Рецепт легендарного "Жаркого с коньяком" от Джулии Чайлд

Составляющие

Оливковое масло – 4 ст.л

Коньяк – 2 ст.л

Мясо – 2,5 кг

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Лук – 2 шт

Морковь – 4 шт

Грибы – 150 г

Чеснок – 1 головка

Цедра апельсина – 1 шт

Помидор – 2 шт

Белое вино – 2 бутылки

Петрушка – пучок

Тимьян – 6-8 стеблей

Лавровый лист – 2 шт

Способ приготовления

Приготовьте маринад из половины оливкового масла, коньяка, соли и перца. Маринуйте мясо в маринаде в течение 2 часов. В кастрюле с толстым дном подогрейте вторую половину оливкового масла. Добавьте лук, морковь, грибы, измельченный чеснок, цедру апельсина и две щепотки соли. Поджарьте, а затем убавьте огонь и накройте крышкой. Тушите 8-10 минут, пока лук и чеснок не станут мягкими, затем добавьте мясо. Также в кастрюлю добавьте помидоры, вино, травы, связанные пучком, черный перец. Перемешайте содержимое кастрюли, влейте вино, накройте крышкой и поставьте в духовку. Готовьте в духовке 3-4 часа при температуре 160 градусов.

Надеемся вы найдете время, чтобы попробовать это непревзойденное жаркое. Кстати сочетание вина с тимьяном может улучшить любые мясные блюда. Раньше мы публиковали интересный рецепт из которого вы можете узнать с чем потушить курицу, чтобы вкус мяса был насыщеннее.