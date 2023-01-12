Учимся у мэтра: тушеное мясо с коньяком по рецепту Джулии Чайлд
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Джулия Чайлд автор кулинарных книг и телеведущая была известна далеко за пределами США
Рецепты Джулии Чайлд не для ежедневного приготовления, ведь часто они сложны и занимают много времени. Но потраченное время окупается с лихвой. Мясо по этому рецепту получается мягким и ароматным, в своей книге автор отмечает, что такое долгое приготовления мяса очень полезно для детей. Если вы хотите приготовить что-то полегче – обратите внимание на рецепт свиной грудки по-китайски.
Жизнь Джулии Чайлд наполнена множеством интересных эпизодов. Во времена Второй мировой войны она работала в разведке над разработкой противоакульего яда, который отгонял бы акул от мин. После войны, придя на ужин в один из старейших ресторанов Франции, Джулия поняла, что раньше ничего не знала о кулинарии. Так и начались ее эксперименты с едой, приведшие к международной славе в кулинарных кругах. Публикуем самый известный рецепт мясного жаркого с коньяком от Джулии Чайлд.
Рецепт легендарного "Жаркого с коньяком" от Джулии Чайлд
Составляющие
- Оливковое масло – 4 ст.л
- Коньяк – 2 ст.л
- Мясо – 2,5 кг
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
- Лук – 2 шт
- Морковь – 4 шт
- Грибы – 150 г
- Чеснок – 1 головка
- Цедра апельсина – 1 шт
- Помидор – 2 шт
- Белое вино – 2 бутылки
- Петрушка – пучок
- Тимьян – 6-8 стеблей
- Лавровый лист – 2 шт
Способ приготовления
- Приготовьте маринад из половины оливкового масла, коньяка, соли и перца.
- Маринуйте мясо в маринаде в течение 2 часов.
- В кастрюле с толстым дном подогрейте вторую половину оливкового масла.
- Добавьте лук, морковь, грибы, измельченный чеснок, цедру апельсина и две щепотки соли.
- Поджарьте, а затем убавьте огонь и накройте крышкой.
- Тушите 8-10 минут, пока лук и чеснок не станут мягкими, затем добавьте мясо.
- Также в кастрюлю добавьте помидоры, вино, травы, связанные пучком, черный перец.
- Перемешайте содержимое кастрюли, влейте вино, накройте крышкой и поставьте в духовку.
- Готовьте в духовке 3-4 часа при температуре 160 градусов.
Надеемся вы найдете время, чтобы попробовать это непревзойденное жаркое. Кстати сочетание вина с тимьяном может улучшить любые мясные блюда. Раньше мы публиковали интересный рецепт из которого вы можете узнать с чем потушить курицу, чтобы вкус мяса был насыщеннее.