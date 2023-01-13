Полчаса и четыре ингредиента: рецепт соленой карамели в домашних условиях

Попробовав соленую карамель только раз, вы влюбитесь в нее навсегда

Для приготовления соленой карамели вам понадобится всего четыре простых ингредиента: сахар, масло, жирные сливки и соль. Все, к чему вы добавите такую карамель, будет иметь восхитительный сливочный вкус. Она дополнит торты, кексы и имбирное печенье, а в сочетании с чашечкой утреннего кофе – сделает отличным начало любого дня.

Используйте пошаговую инструкцию от автора кулинарных книг — Салли, и вскоре вы получите банку прекрасного десерта.

Ингредиенты:

1 стакан сахарного песка

6 столовых ложек сливочного масла комнатной температуры

комнатной температуры 1/2 стакана жирных сливок комнатной температуры

комнатной температуры 1 чайная ложка соли

Приготовление:

Нагрейте сахарный песок в кастрюле (желательно избегать посуды с антипригарным покрытием) на среднем огне, постоянно помешивая деревянной ложкой. Сначала сахар будет образовывать комки, но вскоре расплавится в густую коричневую жидкость янтарного цвета. Когда сахар полностью растает добавьте сливочное масло и постоянно перемешивайте, пока оно не растает и не превратится в однородную с сахаром массу. Будьте осторожны на этом этапе, ведь карамель очень пузырится при добавлении масла. Если вы заметили, что масло отделяется или сахар слипается, снимите с огня и энергично взбейте чтобы снова соединить. После того как масло растопится и соединится с карамелизированным сахаром, помешивая очень медленно добавьте жирные сливки. После добавления сливок прекратите помешивать и отставьте на 1 минуту, пока масса не поднимется. Снимите с огня и добавьте соль. Перед использованием дайте немного остыть.

Такая карамель может храниться в холодильнике до одного месяца. От холода она загустеет, так что перед употреблением немного прогрейте десерт при комнатной температуре. Если вы планируете праздновать Масленицу всю Бабскую неделю – приготовите этот вкусный десерт и лакомиться блинами будет еще приятнее. Кстати, в карамель можно добавлять измельченные орешки, так она станет еще вкуснее и питательнее. В прошлый раз "Телеграф" писал, без каких продуктов нельзя обойтись при отключении света.