Мука вам не понадобится: как приготовить сытные овсяные блинчики с яблоками
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А еще этот рецепт отличный, потому что в нем не используется ни грамма муки
Овсяные блинчики содержат много клетчатки и белков, что делает их полезнее и сытнее. Это прекрасная идея для вкусного завтрака, кстати, опытные хозяйки жарят такие блинчики с запасом и замораживают, а потом разогревают в микроволновке или тостере. Овсяные оладушки вполне могут составить конкуренцию пышным панкейкам и тонким кружевным блинчикам.
Рецептом этого полезного и вкусного завтрака поделился с нами американский сайт безглютеновой пищи glutenfreeonashoestring.com.
Ингредиенты
- Овсяные хлопья — 1 стакан
- Молоко — 0,5 стакана
- Яблоки — 2 шт
- Яйцо — 2 шт
- Соль — по вкусу
- Сахар — 1 ст.л
Способ приготовления
- Залейте овсяные хлопья горячим молоком и оставьте на на 10 минут.
- В разбухшие хлопья вбейте 1 яйцо, добавьте щепотку соли, сахар по вкусу.
- Вымойте и очистите яблоки, удалите сердцевину.
- Натрите яблоко на крупной терке и добавьте в овсяную массу.
- Пожарьте блинчики на сковороде. Подавайте с медом или вареньем.
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