Мука вам не понадобится: как приготовить сытные овсяные блинчики с яблоками

А еще этот рецепт отличный, потому что в нем не используется ни грамма муки

Овсяные блинчики содержат много клетчатки и белков, что делает их полезнее и сытнее. Это прекрасная идея для вкусного завтрака, кстати, опытные хозяйки жарят такие блинчики с запасом и замораживают, а потом разогревают в микроволновке или тостере. Овсяные оладушки вполне могут составить конкуренцию пышным панкейкам и тонким кружевным блинчикам.

Рецептом этого полезного и вкусного завтрака поделился с нами американский сайт безглютеновой пищи glutenfreeonashoestring.com.

Ингредиенты

Овсяные хлопья — 1 стакан

Молоко — 0,5 стакана

Яблоки — 2 шт

Яйцо — 2 шт

Соль — по вкусу

Сахар — 1 ст.л

Способ приготовления

Залейте овсяные хлопья горячим молоком и оставьте на на 10 минут. В разбухшие хлопья вбейте 1 яйцо, добавьте щепотку соли, сахар по вкусу. Вымойте и очистите яблоки, удалите сердцевину. Натрите яблоко на крупной терке и добавьте в овсяную массу. Пожарьте блинчики на сковороде. Подавайте с медом или вареньем.

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