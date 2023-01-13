Укр

Мука вам не понадобится: как приготовить сытные овсяные блинчики с яблоками

Автор
Анастасия Николаенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Чтобы получить пушистые овсяные блины, дайте тесту постоять при комнатной температуре
Чтобы получить пушистые овсяные блины, дайте тесту постоять при комнатной температуре. Фото pinterest.com

А еще этот рецепт отличный, потому что в нем не используется ни грамма муки

Овсяные блинчики содержат много клетчатки и белков, что делает их полезнее и сытнее. Это прекрасная идея для вкусного завтрака, кстати, опытные хозяйки жарят такие блинчики с запасом и замораживают, а потом разогревают в микроволновке или тостере. Овсяные оладушки вполне могут составить конкуренцию пышным панкейкам и тонким кружевным блинчикам.

Рецептом этого полезного и вкусного завтрака поделился с нами американский сайт безглютеновой пищи glutenfreeonashoestring.com.

Ингредиенты

  • Овсяные хлопья — 1 стакан
  • Молоко — 0,5 стакана
  • Яблоки — 2 шт
  • Яйцо — 2 шт
  • Соль — по вкусу
  • Сахар — 1 ст.л

Способ приготовления

  1. Залейте овсяные хлопья горячим молоком и оставьте на на 10 минут.
  2. В разбухшие хлопья вбейте 1 яйцо, добавьте щепотку соли, сахар по вкусу.
  3. Вымойте и очистите яблоки, удалите сердцевину.
  4. Натрите яблоко на крупной терке и добавьте в овсяную массу.
  5. Пожарьте блинчики на сковороде. Подавайте с медом или вареньем.

Если вы думаете, что еще можно приготовить на завтрак, то обратите внимание на рецепт простой рецепт домашней гранолы, там предложена отличная идея полезного перекуса.

Теги:
#Блинчики #Овсянка #Без глютена