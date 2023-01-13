Как приготовить полноценный ужин с минимумом возни: запеченная курица с овощами в банке

Идеальное блюдо для тех, кто ценит время, но любит вкусно поесть

Если вы хотите приготовить простой, но вкусный ужин — достаньте банку и сложите туда мясо с овощами. Через час вы получите отличное блюдо для всей семьи. И самое удобное, что таким способом можно приготовить сразу несколько порций и во время очередного отключения света у вас будет полноценный обед. Если вы хотите, чтобы это блюдо не остыло — просто заверните ёмкость в полотенце, так она какое-то время будет оставаться теплой. А если вы хотите попробовать более традиционное блюдо, приготовьте курицу с идеальной корочкой.

Автор рецепта рассказывает, что это прекрасная идея приготовления, ведь мясо получается очень сочным, а сам процесс не занимает много времени.

Составляющие

Курица — 2 кг

Лук — 1 шт

Помидор – 1 шт

Лавровый лист — по вкусу

Болгарский перец – 1 шт

Соль по вкусу

Перец — по вкусу

Специи – по вкусу

Способ приготовления

Нарезаем курицу небольшими кусками, а овощи – кубиками. Укладываем мясо и овощи со специями в двухлитровую банку слоями: слой мяса, солим его и добавляем немного горошин перца и лавровый лист; далее – смеси овощей, повторяем. Важно, что никакой жидкости в банку с курицей добавлять не нужно. Закрываем банку новой железной крышкой без резинки или сложенной в несколько слоев фольгой и ставим в холодную духовку. Важно ставить не на дно, а на решетку или противень для жарки. Включаем духовку, выставляем температуру 180 градусов и запекаем курицу час – полтора.

А если вы хотите попробовать что-нибудь новенькое, обратите внимание на сочное мясо в необычной панировке или куриные крылышки с невероятно вкусным соусом.