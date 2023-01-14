Как приготовить оригинальную заправку для салата из авокадо и йогурта за пять минут
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Если вы хотите попробовать что-то новенькое — обратите внимание на полезную заправку из йогурта и авокадо
Чтобы ваши кулинарные произведения были не только вкусными, но и полезными — предлагаем попробовать зеленый соус. На приготовление у вас уйдет не более пяти минут, а салаты приобретут свежий и нежный вкус. Вы можете также приготовить и домашний майонез без яиц, но йогуртовые заправки очень украшают блюда, особенно овощные.
Как сообщает budgetbytes.com, такой соус подходит не только для салатов, но и для блюд из птицы, а также для бутербродов. Лучше всего готовить эту заправку с помощью блендера или кухонного комбайна, но можно использовать и подручные средства — например, тщательно все взбить венчиком.
Ингредиенты
- Йогурт греческий — 200 мл
- Сок лайма — 1 ст.л
- Авокадо — 1 шт
- Чеснок — 1 зубчик
- Черный перец и соль — по вкусу
Приготовление
- Авокадо очистить и взбрызнуть соком лайма.
- Чеснок очистить и раздавить.
- Отправить все ингредиенты в чашу блендера и взбить до однородной массы.
Как вы видите, рецепт до смешного прост, но любые блюда, в которые вы его добавите — моментально преобразятся. Такой соус хорошо сочетается с простыми завтраками, которые можно приготовить за пять минут, омлетами и сандвичами.